Renuncias y futuro

¿Cuál es el problema? ¿que es lo que nos trae todo esto? obviamente lo vivimos todos los días, pobreza, inflación, gente que trabaja aún para tener salarios que no lo llevan a superar la línea de pobreza.

En este sentido, pareciera que los grupos de interés han sido incapaces de realizar concesiones, de trabajar en conjunto, no hay confianza. Esta tensión permanente tanto en la economía como en la política termina siendo un juego de suma cero. Claramente nos hemos demostrado la incapacidad para alcanzar consensos. Y recordemos a Marechal que nos planteaba, decía, de todo laberinto se sale por arriba.

Hoy la Argentina está frente a una gran oportunidad. Este año tenemos elecciones, como ya venimos teniendo en cada una de las provincias argentinas. Y en estas elecciones particularmente, habida cuenta del anuncio, reformulado nuevamente por la ex Presidenta de la Nación y la vicepresidenta Cristina Kirchner, por el anuncio realizado por el actual Presidente de la Nación, por el anuncio realizado por el ex presidente de la nación, me refiero a Mauricio Macri, Alberto Fernández y por cierto Cristina Kirchner. Los tres principales responsables de las políticas públicas de los últimos años en la Argentina han anunciado que no se van a presentar en estas elecciones. Obviamente empujados por la fuerte crisis que vive la Argentina, eso a nosotros nos ofrece un enorme ventana de oportunidad.

¿Vamos a seguir ocupando gran parte de nuestro tiempo en encontrar los culpables del fracaso nacional, que por cierto lo podemos buscar en los últimos 100 años? O vamos a aprovechar esta oportunidad para que en la Argentina de una buena vez y para siempre. Empecemos a pensar y a discutir mucho más en el futuro que en el pasado. Empecemos a discutir mucho más a dónde queremos llevar la Argentina que de dónde venimos en la Argentina. Ya sabemos que venimos de un fracaso estrepitoso. Fracaso tras fracaso. Se nos abrió una enorme ventana de oportunidades para salir como hay que salir de todo laberinto, que es por arriba.

Aprovechemos esta oportunidad.