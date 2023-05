Gauffín afirmó que JxC en Diputados profundizará el debate "sano y maduro"

Luego de los comicios del pasado domingo, el escenario en la Cámara de Diputados pone al oficialismo en una posición predominante con 47 de 60 bancas. Consciente de la disparidad y la situación de la oposición en minoría, José Gauffín expresó que los legisladores de Juntos por el Cambio aspirarán ingresar a la Cámara Baja con un "espíritu de profundizar el debate".

Consultado sobre los ejes de trabajo, Gauffín dijo que en primer lugar van a concentrar en el control al Ejecutivo Provincial alentándolo para "llegar a un acuerdo de transparencia definitiva de la provincia en el ejercicio de la administración pública".

En sintonía con esto recordó que Salta está adherida a la ley de acceso a la información pública. "Gustavo Sáenz no puede dilatar más su implementación y reglamentación, este es el primer punto", adelantó.

Asimismo, aseveró que buscarán trabajar con el Gobernador en "un diálogo sano y maduro" ya que es el gobernante electo y Juntos por el Cambio la oposición que ha sido designada por la mayoría de los salteños.

"La transparencia, ese ejercicio mucho más activo que facilite la información y que involucre a la sociedad en el control es el primer paso", insistió.

Por otro lado, Gauffín manifestó que desde su banca pondrá el foco en el trabajo y el sector privado, puntualmente habló de las PYMES y dijo que es necesario que desde el Estado se las "alivie" de la presión tributaria para que a partir de eso puedan generar más puestos de trabajo.

"El Estado no puede seguir empleando y también los planes sociales no son un empleo sino una ayuda que a quien lo recibe no le genera un horizonte de crecimiento y de progreso".

Finalmente, el diputado electo pese a estar consciente de que en la Cámara Baja estará la oposición condicionada a los acuerdos, aseveró que ello tendrá un contrapeso con un Gobierno nacional liderado por JxC luego de que se diriman las apetencias personales los precandidatos presidenciables en las PASO de agosto próximo.

"Argentina va a ser presidida por Juntos por el Cambio y allí la gente tiene la esperanza de un cambio definitivo en el país", concluyó.