Benavides: “Es difícil encontrar algo positivo en esta gestión”

A pocos días de las elecciones, el Foso de Los Leones organizó un debate entre candidatas a Concejal en el que participaron Paula Benavides (frente Avancemos – Salta Independiente), Agustina Avalos (Salta Avanza con Vos), Gabriela Cerrano (Frente de Izquierda MST Partido Obrero) y Jacqueline Cobo (frente Unidos por Salta).

Durante el debate, las candidatas Cobo y Benavides tuvieron un picante ida y vuelta referido a la gestión municipal. En primer lugar, Benavides apuntó a la relación entre el Concejo Deliberante y la Intendenta Romero y expresó que rescatar algo positivo de la gestión es “muy complicado”.

“Se tomaron medidas drásticas y exageradas. Hoy la intendencia está tratando de venderse como una buena gestión, recién seis meses antes de la campaña salieron a hacer las obras” expresó.

En esa misma línea, la edil remarcó que se busca alzar una bandera para acompañar y apoyar a las mujeres para lo cual recurrieron al proyecto “Salta es tu Casa” como una forma de solidarizarse con las vecinas de la ciudad.

“Para mí, esto es de campaña y no creo que se haga. Levantaron una bandera para apoyar y acompañar a las mujeres, salen a decir que hicieron cosas pero la ejecución presupuestaria dice todo lo contrario. Ese es el enojo de la gente, le están mintiendo en la cara. No hagan bandera de cosas que todavía no están terminadas” finalizó.

A su turno, la candidata Jacqueline Cobo remarcó que la gestión actual se encargó de destinar el 80% del presupuesto de la obra pública y que el programa lanzado hace algunas semanas es para que las mujeres accedan a la vivienda y tengan más beneficios.

“Somos el municipio que destina el 80% del presupuesto a la obra pública. Al ser un programa social buscamos que las familias puedan acceder a una vivienda, se hace una discriminación positiva porque queremos ayudar a las mujeres” manifestó.

Sobre el cuestionamiento de los fondos para la cartelería política distribuida en diferentes puntos de la ciudad, Cobo expresó que el partido político que representa cuenta con fondos propios para la campaña.

“Cada partido se financia las pautas y las cartelerías, no son fondos públicos sino fondos propios de cada partido político. Dejemos de confundir a la gente. Están los fondos del municipio y los del partido” cerró.