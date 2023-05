Benavides: “La Jefa de Gabinete está equivocada si piensa que va a marcarle la agenda al Concejo”

En la sesión pasada, los concejales aprobaron la citación de funcionarios municipales para que brinden explicaciones sobre las recategorizaciones y el segundo tramo del impuestazo previsto para mitad de año. La cita estaba pautada para el martes pasado, sin embargo, los funcionarios – nuevamente – no asistieron.

“Deberían tener la información sobre cuánto se ha recaudado en estos meses, es algo que se solicitó”, aseguro la concejal Paula Benavides a la hora de tomar la palabra en el tramo de manifestaciones; “la funcionaria está equivocada si piensa que, como Jefa de Gabinete, va a venir a marcar la agenda del Concejo”, completó.

Cabe mencionar que Agustina Gallo, la funcionaria municipal en cuestión, había declarado en entrevistas periodísticas que la revisión de las recategorizaciones le parecía un “show electoralista” por parte de los concejales, palabras que no cayeron gratamente entre los ediles.

“La idea era conocer cómo había impactado el impuestazo, impuestazo que no quieren debatir – justamente – por una cuestión electoralista”, aseguró Benavides, y advirtió la gravedad de no haberse presentado a la cita ya que, indicó, la Carta Orgánica establece la obligatoriedad de los funcionarios municipales de rendir cuentas ante el cuerpo deliberativo comunal.

Por su parte, Agustina Álvarez, cuestionó que los funcionarios de la ciudad estén dedicados plenamente a la campaña electoral – la mayoría son candidatos – y no a brindar respuestas a los vecinos y, mucho menos, a responder los pedidos de informes realizados por el Concejo.

“No debemos buscar excusas ni dejar de lado nuestras obligaciones por la campaña”, sostuvo la edil.

En tanto, recordó que ella votó a favor de – directamente – suspender el segundo tramo del impuestazo, pero que, finalmente, ganó el dictamen que les brindaba otra oportunidad a los funcionarios municipales para brindar detalles sobre la medida.

“Yo dije que el Ejecutivo municipal no escucha a la gente y que no es objetivo. ¿Cómo es posible que nos digan que no tienen tiempo? ¿Cómo es posible que nos digan que no saben qué está pasando en la ciudad?”, cuestionó Álvarez, y finalizó: “Hay que hacer un llamado a la coherencia y a la transparencia. Aunque no lo entiendan, es más importante que hagan su trabajo antes de aparecer en notas”.