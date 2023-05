Desde el kirchnerismo ven difícil un acercamiento de Alberto Fernández a Cristina

El Presidente respaldó a su vice y da sobradas muestras en un intento de tregua. Desde el entorno de la exmandataria no ven útil una reunión entre ambos representantes del Ejecutivo.

En pleno armado electoral, varios ministros del Gabinete que responde a Alberto Fernández reclaman una reunión entre el Presidente y su vice Cristina Fernández de Kirchner que permita acordar posturas y aplaque la interna. En los últimos días, el jefe de Estado ha enviado sobrados guiños para acercar posiciones con la expresidenta, pero a pesar de sus intenciones, desde el kirchnerismo menosprecian el potencial intercambio.

Tras los reclamos de varios ministros, entre ellos Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), desde el entorno de Alberto Fernández revelaron que tiene vocación de reunirse con Cristina Kirchner, y en esa tónica se ha expresado y movido.

En un claro respaldo a la exmandataria, el Presidente cargó ayer contra la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, acusada por el oficialismo de haber participado una operación que consistiría en el borrado de datos del teléfono de una testigo —clave— vinculada al intento de asesinato en su contra.

"Es de una gravedad significativa", indicó el mandatario, desde La Rioja, luego de que la vicepresidenta expusiera sobre el tema a través de sus redes sociales. En compañía del reelecto Ricardo Quintela, Fernández agregó: "No soy yo quien debe hablar de eso, los que tiene que explicar eso se llaman Patricia Bullrich y (Gerardo) Millman que son los que indujeron a esa empleada a hacer lo que hizo".

Si bien aún no hay un punto de encuentro entre las fuerzas que conforman el Frente de Todos respecto a la estrategia electoral a utilizar, el mandatario, ya sin aspiraciones electorales personales, se ubicó como armador del espacio e insistió en dirimir las candidaturas a través de las PASO de no haber "un candidato que sintetice" el espacio.

Desde el sector que respalda a la vicepresidenta aspiran a que la exmandataria designe -si es que decide no competir, como ha postulado hasta el momento- un nombre que represente al espacio. A pesar de eso, las negociaciones con el entorno del Presidente están abiertas, y funcionarios de ambos lados se encargan de consensuar posturas.

Ante la insistencia de una cumbre entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes encarnan una relación de tensión, desde el kirchnerismo le bajaron el precio al intercambio al asegurar que si bien no están en contra de la reunión, "no va a pasar" porque "Alberto no tiene salida". En el último tiempo, la vice se mueve en tándem con el ministro Sergio Massa, con quien, a través de sus laderos, coordinaron la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

"Alberto Fernández tiene un nivel de desprestigio muy grande", le dijo a este medio una fuente con llegada a la exmandataria, quien además graficó que "de querer ganar una elección hay que ubicarse lo más lejos posible de él en la foto".

El próximo 16 de mayo se celebrará el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) con intenciones de delimitar el reglamento electoral básico, y a su término, se esperan algunas definiciones.



Fuentes: Noticias Argentinas