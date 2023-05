Políticos en el ring

Faltan pocos días para los comicios provinciales, y la campaña electoral sigue dando golpes. Al inicio, las “fake news” y los carpetazos dieron campana de largada a una pelea sin tregua. Después le siguieron las acusaciones cruzadas de los candidatos, avionetas que sobrevuelan la ciudad, y el vandalismo electoral que hizo que los carteles de los candidatos durasen apenas minutos en las calles. Entre golpe y contragolpe, ya pasó el primer y el segundo round. Algunos candidatos se juegan por el knock out técnico y otros todavía están enganchados entre las cuerdas. Por supuesto, que todo esto sirvió para que los principales candidatos y partidos políticos midieran sus fuerzas y poderío. Pero estas maniobras políticas también sirvieron para tapar o disimular el real problema de la política actual: la falta de propuestas serias y comprometidas con el electorado.

La gente en los barrios reclama respuestas, se muestran descreídos ya que los políticos sólo los visitan en campaña electoral. Ojalá se lleve a cabo el debate de candidatos a intendentes porque eso beneficiará a la ciudadanía, a las instituciones, a la provincia ya que allí podrán explicar sus propuestas.

Lo cierto es que en las últimas horas nuevos combates se sumaron a esta pelea encarnizada. Hace pocas horas se conoció que la intendenta de la ciudad, Bettina Romero, habría sufrió una amenaza de muerte. Repudio y condeno este acto intimidatorio hacia una mujer que no sólo constituye un acto de violencia política, sino también una atentado a la democracia. Porque la democracia nos brinda recursos y herramientas para manifestar nuestro disenso de manera pacífica, aunque lleve tiempo, aunque sea difícil y aunque sea frustrante por momentos.

Por ejemplo, mi equipo y yo, denunciamos recientemente el abuso por parte del municipio en el uso de fondos públicos para beneficiar a su principal candidata. Nuestra denuncia ante el Tribunal Electoral consistió en demandar que se detenga la utilización de publicidad oficial para fines electorales.

El pedido no es caprichoso, porque en realidad las gigantorgrafías en la obra pública de la ciudad violan lo establecido en el art. 64 quater del Código Electoral Nacional. Dicho de otro modo, lo que denunciamos es que la municipalidad utiliza fondos públicos de manera ilegal como propaganda de campaña. Aclaro que esto no es un golpe bajo y menos entre dos mujeres, sino un deber como ciudadana para que se respeten las reglas de juego y los principios de neutralidad gubernamental y equidad electoral. En otras palabras, lo que denuncié es la disparidad de condiciones que existe entre los candidatos que corren con el caballo del comisario por estar en el poder, y el resto de los candidatos que no ocupamos ningún tipo de cargos públicos ni disponemos del mismo dinero.

Como ciudadana y aspirante a ocupar una banca en la legislatura, es mi obligación denunciarlo. Porque aunque hecha la ley, hecha la trampa; éste no es el fin del cuento ni de la historia. Hay que visibilizar la trampa usando los recursos y los medios que la democracia provee. El silencio y la omisión son sinónimo de complicidad.

Soy Natalia Aguiar, abogada, escribana, periodista de investigación y candidata a diputada por el Partido Renovador de Salta, y este 14 de mayo venimos a hacer una patriada. Quiero pedirles que me ayuden a llegar a la legislatura. Vengo ofrecer mi compromiso y mi trabajo. Vengo a escucharlos y ser su voz en la cámara. Quiero poder representarlos y trabajar por el verdadero valor de su voto, por el verdadero peso de voto, sus necesidades, sus sueños, su futuro.Me acompañan?