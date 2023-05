Confirman que Emiliano Estrada tiene participación en una sociedad en Inglaterra

Después de la denuncia en Cara a Cara del candidato a gobernador de Salta Avanza con Vos, Pino Paz Posse, contra el candidato de Avancemos, Emiliano Estrada, por una supuesta cuenta Off Shore en Inglaterra, uno de los inversores de Poncho Technology Holding Limited confirmó la participación del legislador.

Por Aries, Julio Usandivaras aclaró que se trata de una sociedad constituida legalmente y no de una Off Shore, y que está bajo la normativa de la Companies House -registro mercantil del Reino Unido- y que no se invirtieron millones.

Explicó que la elección de la jusrisdicción no fue producto del azar sino que se debe a que es uno de los principales centros de desarrollo de las nuevas tecnología en finanzas, dado que - Poncho Capital es una Fintech, una plataforma digital de inversiones, que busca democratizar el acceso a las finanzas y simplificar los procesos de inversión para todas las personas.

Además, señaló que su inversión se realizó de manera particular y que, de ninguna manera, lo hizo en representación de la empresa Edesa.