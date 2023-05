Madile: “Esta gestión municipal gobernó detrás de un escritorio”

A dos semanas para las elecciones de mayo el Presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, habló en Agenda Abierta sobre Emiliano Durand, del debate público entre intendentes que no se realizará y de la gestión actual de gobierno.

Con todo el panorama electoral sobre la mesa, Darío Madile expresó por Agenda Abierta su punto de vista sobre la actual gestión de gobierno que encabeza Bettina Romero y sobre el proyecto de debate entre intendentes. Además, defendió al Concejo Deliberante de las críticas que recibió tiempo atrás aludiendo a que era “el peor Concejo de la historia”.

“Quien dice que este es el peor Concejo Deliberante es porque no supo relacionarse con nosotros, deben tomar como parámetro para evaluarnos que no atendemos a los pedidos del Ejecutivo Municipal. Fueron ellos los que querían imponer un debate que por culpa de la desidia del propio Ejecutivo no salió en tiempo y forma” explicó.

Respecto a su búsqueda para renovar la banca dentro del Concejo, el candidato remarcó que junto a Bettina Romero no pudo crear un proyecto de ciudad conjunto y, por eso, decidió acompañar a Emiliano Durand en este proceso electoral.

“Por más que le duela a Jefa de Gabinete municipal, este gobierno tomó decisiones detrás de un escritorio. No olvidemos que cuando los concejales asumimos, Bettina Romero nos mandó a laburar: fue ella quien no quiso construir una relación con el Concejo Deliberante. En estas elecciones no se trata de cambiar figuritas, de sacar a Bettina y poner a Emiliano Durand sino de un proyecto para gobernar el Ejecutivo Municipal y Emiliano tiene esa mirada” detalló.

Finalmente, Madile hizo referencia a las elecciones provinciales. Destacó el trabajo que realizó el gobernador Gustavo Sáenz en estos años y enfatizó que con su gestión se transformará la provincia.

“A nivel gobernador, no hay discusión. En estos años, Gustavo Sáenz supo equilibrar la provincia y lo que viene para los próximos cuatro años será la verdadera transformación para Salta; a nivel intendencia, se ve en la calle que la gente quiere un cambio en la gobernabilidad y Emiliano encara ese cambio” cerró.