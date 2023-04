Quiero contarles quien es Natalia Aguiar

Recuerdo que cuando tenía 8 años, y luego de visitar con mis padres la localidad de Hickmann en el Departamento General José de San Martín , le escribí una carta al entonces gobernador Juan Carlos Romero pidiéndole que por favor trabajara parar mejorar las condiciones de vida de los salteños. Ya desde entonces, escribir fue mi manera de alzar la voz y cuestionar aquello con lo que no coincidía. Luego de unos meses recibí la contestación del gobernador donde me saludaba y agradecía mi interés. La respuesta del Gobernador calmó las preocupaciones de una niña de 8 años, pero no resolvió el abandono de los salteños ni mi sensibilidad, ni mi indignación porque las cosas sigan igual o peor que antes.

Hoy tengo 47 años y soy candidata a diputada por el Partido Renovador de Salta. Y para ser sincera nunca pensé que podría participar en política. Porque siempre pensé que la política no era para mí. Primero porque no vengo de una familia vinculada al poder y porque nunca estuve en política. Muchas veces escuché y repetí que cuando participas en política arrojas la honra a los chanchos, que son todos corruptos, que vas a tranzar con el sistema. Por eso, decidí trabajar en el periodismo de investigación cuyo objetivo es denunciar las irregularidades del poder. La verdad que los políticos no tienen buena reputación, ni se ganaron el cariño de los ciudadanos, pero me resisto a pensar que las cosas no se pueden mejorar.

Estudié la primaria y secundaria en Salta, y a los 18 años me fui a estudiar derecho y periodismo a Buenos Aires. Con mucho esfuerzo propio y de mis padres me recibí de abogada, periodista, y escribana. Trabajé en el diario La Nación, diario Perfil, Revista Noticias, Radio del Plata y Radio América. Me especialicé en temas judiciales y eso me llevó a conocer jueces y fiscales de los buenos, y de los no tanto. Conocí la justicia desde adentro y las prácticas viciadas del poder. Una vez más, no me pude quedar callada. Publiqué notas que daban cuanta de las irregularidades en el Poder Judicial. Pero lo hice hasta un punto. Hasta donde los medios me dejaron. A partir de ahí decidí escribir mi propio libro donde pudiera develar toda la información que había recolectado durante diez años y que los medios no quisieron publicar.

En Marzo de 2017, y después de muchos meses de arduo trabajo, propuestas laborales y económicas para que me desvíe de mi objetivo y hasta amenazas de vida a mí y mi familia , publiqué mi libro el día jueves 23 de marzo. Después de tres horas de estar en las librerías, y alegando un error de imprenta, se ordenó retirar todos los ejemplares de circulación. Me habían censurado. El Señor de la Corte, la historia de Ricardo Lorenzetti, cuenta cómo el ex presidente de la Corte, que ocupó su cargo 11 años desde 2004 a 2015, supo vestir de legalidad estructuras jurídicas para desviar fondos públicos a sus arcas privadas. Lorenzetti, un hombre poderoso y polémico que supo moverse en el mundo de la justicia y política con astucia y habilidad. El libro devela la complicidad de jueces con la corruptela de políticos y empresarios.

Después de atravesar presiones y tensiones, entendí que las consecuencias de hacer mi trabajo iban a ser enormes. Perdí todos mis mi trabajos, no me atendían el teléfono. Sólo me quedó mi cargo de docente de derecho en la UBA. En privado colegas y jueces me felicitaban por mi trabajo, por mi coraje; pero en público sólo me defenió la gente de a pie. Pagué un altísimo costo físico y emocional que me llevó años superar.

Ayer luego de cinco años de publicado mi libro, los ministros de la Corte en voto mayoritario, con la disidencia de Lorenzetti, desvincularon al Administrador General del Máximo Tribunal, Daniel Marchi, por irregularidades en el manejo de fondos públicos y en la obra social del poder judicial Cinco años después. Una vida para esperar justicia. Cuesta llegar, pero al final hay recompensa…

Salta fue la clave para volver a encontrarme a mi misma, recuperar mis vínculos, y mis proyectos personales.

El año pasado fui mamá. Como todas las madres y padres sabrán, mi hija puso mi mundo al revés. Me puso otras prioridades. Soñé y diseñé una vida tranquila en Salta. Sin exposiciones ni conflictos.

Pero como dice el dicho que el destino te depara sorpresas, un día recibí la propuesta de participar en política de parte del doctor Jorge Folloni, un político de raza y con valores y convicciones que compartimos. Después de muchas idas y vueltas, y de entender que para cambiar realmente las cosas había que dejar la indignación de lado e involucrarse, acepté ser candidata a diputada por el partido renovador de Salta. Además de un desafío enorme me llena de esperanza ver que el partido renace, que después de los intentos de saquearlo, renace de la mejor manera: con una escuela de formación de futuros líderes donde la idea es que los futuros dirigentes sean hombres y mujeres y sobre todo jóvenes, con aspiraciones, con sueños y que no tengan los vicios ni los vínculos ni los favores de la política tradicional salteña.

Futuros lideres con inteligencia emocional. Con la sensibilidad necesaria para entender y luchar por los problemas de la gente. Líderes con creatividad, empatía, pensamiento crítico y sentido común que sean capaces de colocar a Salta en el futuro.