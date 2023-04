Alberto Fernández volvió a calentar la interna: "Creo que no debe haber nadie que señale un candidato"

Mientras el kirchnerismo presiona para definir un candidato de consenso sin PASO, el presidente Alberto Fernández no sólo defendió las primarias sino que además le apuntó a Cristina Kirchner cuando resaltó que "no debe haber nadie que señale un candidato".

"Lo que más me interesa y mi preocupación es que la derecha no vuelva. Nunca seré un obstáculo a un proyecto colectivo, tenemos que asumirlo de ese modo", afirmó, este lunes el mandatario para preguntarse luego: "¿Para qué sumar un elemento más de disputa?".

En este contexto de tensión política dentro del oficialismo, el Presidente dijo: "A muchos compañeros les cuesta entenderlo. Dentro de la coalición tenemos muchas diferencias pero hay que resolverlo con los votos".

Consultado sobre la declinación a su candidatura para buscar la reelección cuando el Frente de Todos sigue sin definir un candidato, Fernández respondió: "Esta decisión era lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Estoy muy tranquilo".

Respecto de la interna del oficialismo, el Presidente aclaró que "del Frente me interesa hablar más al frente que para atrás". Y sobre la efervescencia que se vive en la coalición oficialista dijo que lo que pasó fue porque "algunos tomaron como bandera un problema que teníamos que resolver".

De esta manera respondió a las críticas de Máximo Kirchner, quien en el plenario de la militancia que se realizó el sábado en el microestadio de Ferro criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI, iniciativa que lo llevó a renunciar a la presidencia de la bancada oficialista en Diputados.

"¿Por qué le pagaste al Fondo? Porque sino me cortaban el Swap. ¿Por qué no arreglaste con Putin? El primero que me felicitó por el acuerdo con el FMI fue Putin. Pensar un país en default con el Fondo es imposible, es como pelearse con la liga de fútbol", reveló el jefe de Estado frente a los cuestionamientos del núcleo duro del kirchnerismo.

Fernández también defendió la decisión política de que la discusión salarial se resuelva a través de las paritarias.

"Todos creemos en distribuir el ingreso de otro modo. Algunos piensan que es solo en el salario,y mucha gente vive fuera de la formalidad. Somos el gobierno que más distribuyó el ingreso en la Argentina", resaltó el jefe de Estado.

En este sentido, Fernández indicó que en los últimos 10 años, "la inversión social era 0.4 del PIB, hoy es 1.1". "Eso es distribución del ingreso. Macri arregló una sola universidad, nosotros 167", agregó Fernández, en un ensayo de la crítica a su antecesor.

"Hay que democratizar el Frente de Todos", dijo Alberto F.

Luego, Alberto Fernández volvió a responder sobre el panorama interno del Frente de Todos y admitió que en el espacio "hay dos miradas que por momentos se chocan" y, por eso, insistió que "lo mejor es que lo resuelva la gente".

"Yo tengo una mirada y creo representar esa mirada que hay en el Frente", aclaró el Presidente para señalar que en el oficialismo hay "varios candidatos" que pueden representar al FdT.

Y mencionó a su jefe de Gabinete Agustín Rossi, a quien definió como "un dirigente espectacular" como así también a Daniel Scioli, quien también se lanzó como candidato. "Victoria Tolosa Paz también puede ser. Wado De Pedro puede representar al otro espacio", indicó.

Cuando le preguntaron si la vicepresidenta también puede ser candidata, Fernández contestó: "Cristina puede serlo. No voy a opinar, si ella se quiere presentar que se presente. Tiene muchas razones para hacerlo".

No obstante aclaró que "hay que democratizar" el espacio. "Nadie debe señalar un candidato. Le faltó democracia al espacio del peronismo. En el 2021 más de 90 listas quedaron fuera de competencia por una decisión política", apuntó.

Sobre este punto, el Presidente admitió que su designación "fue parte de eso, y de una crisis que nos tenía divididos". "Por eso no quiero prolongarla. ¿Qué importa quien es mi favorito? Que la gente elija, si la gente elige a Cristina que sea ella, saludo uno, saludo dos. ¿Desde cuando al peronismo le da dolor de cabeza que la gente elija?", añadió.

En otro tramo de la entrevista concedida a Nacional Rock, el Presidente reflexionó que "la política es ver cómo te ayudo". "No es un acto de autoridad. Me dicen 'vos no ejerces el poder'. Ustedes creen que ejercer el poder es sacar la espada de He-Man y cortar cabezas. Así no se ejerce, así se ejerce de modo violento. Para mí es convencer al otro. Yo tomé muchas que para la gente eran antipáticas". agregó.

Respecto de lo que hará cuando finalice su mandato, Alberto fue preciso: "El 11 de diciembre me veo en casa".

"Cuando pensás que para hacer política necesitas un cargo sos el peor politico. Se hace en un merendero, en un comedor comunitario, dando clases en la facultad", aseveró Fernández, quien subrayó que "la política es servicio, no se debe ganar plata".

El dardo de Alberto contra Milei: "Hablan de casta y cobran 25 mil dólares la conferencia"

En un momento de la charla, el presidente apuntó contra Javier Milei. Fue al referirse al surgimiento de figuras antisistémicas dentro del debate político. "Yo creo que la pandemia marcó el ánimo de la gente. Uno piensa que es por el sistema instalado y por eso crecen los antisistemas. Así aparecen los Milei, los Vox en España. Hay una parte de la sociedad que descree del sistema y le prometen una salida fácil", acusó.

En esa línea apuntó indirectamente contra Milei. "La casta en Argentina son los que cobran 25 mil dólares una conferencia, no los que van a laburar todos los días. No yo que vivo de un sueldo de presidente. La casta es eso, que no mientan más", deslizó Alberto.

Es que Milei había confesado hace unas semanas que su caché era de entre 10 mil y 25 mil dólares por conferencia, cuando surgió una polémica sobre el origen de sus ingresos. "Los que protestan contra la casta y la democracia son los que más reniegan de la democracia", agregó Alberto.

Con información de Clarín