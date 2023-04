Turnos en el Hospital Oñativia: admiten que están desbordados

En diálogo con Aries el coordinador del nosocomio, Osvaldo Sosa, indicó que los días 18 se realiza la apertura de agenda para el mes siguiente por una normativa del ministerio de Salud.

“Los otros hospitales abren en días diferentes para no saturar el 148. Nosotros tenemos la entrega de turno de lo que son la práctica, muchos pacientes son propios y otros son del sector privado que no pueden pagar los plus o coseguros de las obras sociales” explicó Sosa.

El profesional admitió que la demanda es algo que no se contiene y es algo que observan desde los últimos meses.

“Tecnológicamente generamos otros canales para los hospitales del interior que son los que más turnos nos demandan. De momento no podemos contener a semejante universo pero estamos trabajando en esto” finalizó el coordinador.