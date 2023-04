Polémica en Avancemos: Graban a Estrada pidiendo retornos y a Zapata extorsionando

El candidato a gobernador del frente Avancemos, Emiliano Estrada, quedó envuelto en una polémica después de que trascendieron audios en los que exigía un 25 por ciento de los montos que se invertían en obra pública durante su gestión como ministro de Economía del gobierno de Jan Manuel Urtubey.

En esos audios hace mención a que un beneficiado con la adjudicación de una de las obras no pudo pagarle, por lo que le exigió el boleto de compra-venta de cinco casas y que él se encargaría de hacer un pasamos para que no quede registro. "Yo no sería tan pelotudo de dejar un boleto mío”, subrayó.

El compañero de fórmula de Estrada, tampoco tuvo un fin de semana tranquilo. Como ocurrió cuando advirtió que podía extorsionar al senador nacional y ex intendente de Tartagal, Sergio Leavy, ahora apuntó contra Aries y Mario Peña.

En los audios que trascendieron, Zapata fue grabado cuando advertía sobre el mejor de pautas y decía que haría denuncias sólo para "romper las bolas". “Voy a mandar una nota para romper las bolas”, se le escucha.