Darío Madile: “Gobernar detrás de un escritorio no va más”

Para Darío Madile el futuro de la política es la "participación ciudadana". El concejal fue crítico con la actual gestión municipal de la cual dijo, "gobernar detrás de un escritorio no va más porque genera distancia con la gente y la desaprobación, la gente necesita otra cosa".

Señaló sus coincidencias con el actual senador capitalino y candidato a intendente de la ciudad. Explicó que su candidatura en el Concejo tiene el propósito de servir a la elaborar de aquellas ordenanzas que sean necesarias para impulsar un nuevo modelo de ciudad.

Más adelante se refirió a la polémica permanente entre el Ejecutivo municipal y provincial, "nuestra concepción es la no pelea entre los distintos organismos del Estado, de una vez por todas tenemos que trabajar en común, Concejo, municipio y provincia", explicó Madile.

Con los mismos argumentos con los que, días atrás, Emiliano Duran explicó en Cara a Cara la necesidad de mancomunar esfuerzos, el concejal insistió en que ahora no solo es necesario, sino también, es posible. "Es inviable que podamos trabajar si desde el municipio somos un estanco aparte. Si no tenemos una relación con el gobierno provincial y no encaramos una transformación con el gobernador, es imposible", finalizó el edil.