Otra vez, trabajadores municipales hacen paro por el destrato de la Intendencia

Por Aries, Cesar Molina, secretario de ADEMUS manifestó que la situación no da para más y que los trabajadores están dispuestos a “hacer lo que se tenga que hacer”.

Todas las plantas municipales acordaron ir a paro luego de que en la jornada de ayer fracasara una reunión en la cual se firmaría un acta acuerdo entre los gremios y el ejecutivo.

Por Aries, Cesar Molina, secretario de ADEMUS manifestó que cuando fueron a firmar, no había ningún acta acuerdo “ahí dijimos que no da para más, por eso decidimos ir a paro. Es una falta de respeto al gremio y a los trabajadores”.

“En estos tres años de gestión de Bettina tuvimos más problemas que soluciones, en la gestión de Miguel Isa y de Gustavo Sáenz esto no pasaba tan seguido. El ejecutivo no reacciona, ya no es problema de nosotros” argumentó Molina.

Por último, el secretario agregó que buscan una solución para los trabajadores “en mayo se vuelve a abrir las paritarias, si no se resuelve vamos a tener que lidiar con eso también. Los compañeros están decididos a cualquier cosa, queremos darle un servicio a la comunidad” finalizó.