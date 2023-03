El Banco Central sigue perdiendo reservas

El Banco Central ya acumula la salida de unos US$ 2.500 millones en lo que va del año. Las reservas retrocedieron a los US$ 37.600 millones, y las netas rondarían apenas los US$ 1.500 millones.

La autoridad monetaria no logró frenar el drenaje de sus reservas y debió desprenderse de US$ 88 millones en el mercado cambiario.

En la semana, que sólo tiene cuatro días hábiles, el organismo se deshizo de US$ 588 millones.

En lo que va del mes, el organismo ya vendió US$ 1.459 millones por la sumatoria de importaciones, demanda de energía y compras de provincias y empresas para hacer frente a compromisos financieros.

La fragilidad de la situación es elevada: en la consultora 1816 estimaron que en el Central las reservas netas no superarían los US$ 1.500 millones.

Fuente: Noticias Argentinas