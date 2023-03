Walter Chávez: “El compromiso del Gobierno debe ir de la mano con nuestro trabajo”

Ayer, el gobierno provincial entregó más de 600 millones de pesos en equipamiento para el cuerpo de bomberos voluntarios. Por Aries, el jefe de Bomberos Voluntarios Walter Chávez reconoció que la inversión es buena pero que la asistencia al cuerpo “debe ser política de estado, más si se tiene en cuenta la zona que cubrimos en la provincia”.

“Lo que es Bomberos de la Policía tiene cuatro cuarteles en la provincia contra 35 instituciones en 35 municipios encargados principalmente de las emergencias totales” indicó.

Comparando al cuerpo de bomberos voluntarios con los del resto de país, Chávez manifestó que el de provincia de Buenos Aires es un formato perfecto “las instituciones tienen todo lo necesario, una estructura adecuada al lugar en el que están. Lamentablemente eso no pasa en Salta”.

“Si bien en el gobierno de Urtubey tuvimos un intento de manifestación sacando los camiones a la calle, nos prohibieron obra social, seguros, combustible pero eso fue una reacción. Tenemos que presionar para que reaccionen, eso pasó el año pasado con los incendios forestales” expresó y recordó que en ese entonces tardaron un mes en enviar los recursos desde Defensa Civil.

El cuerpo de bomberos voluntarios actualmente tiene como objetivo principal generar recursos para ser autosuficientes. Cuentan con un departamento técnico en el que se pueden realizar las gestiones municipales pertinentes para comerciantes como también campañas para adherir socios colaboradores y las coberturas especiales.

“Esto nos representa generar recursos pero no todos los cuarteles lo hacen. Hay formas de generar recursos y no estar esperando del gobierno provincial o nacional llegue todo, la plata que llega se la come la inflación y no es nada. 600mil pesos cuesta vestir a un solo bombero” finalizó.