Martínez: “No me gusta que los jubilados sean variable de ajuste”

Ernesto Martínez, especialista en asuntos previsionales, analizó las últimas medidas tomadas por el Gobierno nacional y, en este sentido, explicó que ha quedado claro que el objetivo de la acción es quitarle presión a uno de los tipos de cambio y evitar una devaluación.

“A mí, puntualmente, por mi experiencia laboral, no me gusta que los jubilados sean variable de ajuste de nada. No estoy seguro de que esto haya sido totalmente necesario. Me parece preocupante”, indicó.

No obstante, advirtió no saber si se trata de una “estafa” hacia los jubilados, tal como lo vienen expresando otros analistas, ya que – explicó – por el año político en curso muchas veces se utilizan palabras que causan miedo.

“Estos fondos de lo que estamos hablando tienen su origen en las AFJP y distintas medidas que se tomaron en los primeros 2000 y la medida busca suavizar los flujos ante una crisis macroeconómica”, finalizó Martínez.