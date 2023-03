Mucho ruido y pocas nueces

Este año, el 14 de mayo, la provincia de Salta elige a su gobernador, diputados provinciales, y concejales.

Los candidatos ya comenzaron a mostrar sus nombres, sus caras y apellidos en pancartas gigantes y redes sociales, pero los mensajes y las caras en el fondo son los mismos. ¿Se deberá esto a que Salta mantiene reminiscencia feudal? Hijos, primos, sobrinos, que están dispuestos a perpetuarse en el poder, como si mamar de la teta del Estado fuera la única salida. Familiares de, amigos de, más de lo mismo, siempre los mismos. No se ven nuevas caras, no hay propuestas, no hay mensajes claros, mucho menos porvenir.

Los ciudadanos deberíamos preguntarnos no sólo quienes pagan esos carteles y publicidades de campañas, sino también cuáles son las propuestas y objetivos de estos candidatos. Algunos se focalizan en subirse al nombre de otros, a copias fórmulas, a imitar la comunicación, a dar cursos, a tantear a los votantes, a aparecer lindos en pantalla, a tener muchos seguidores, a ser persuasivos, creíbles, verborrágicos y carismáticos, dispuestos incluso a cantar o bailar para atraer votantes. Sin embargo, ninguno de ellos apuesta a brindar soluciones, a generar cambios, a dar un giro de 360 grados para que la calidad de vida de los salteños, bastante golpeada, cambie de una vez por todas.

Este sábado vence el plazo para que los partidos políticos den a conocer los candidatos y sus alianzas políticas. Una oportunidad quizás, para enterrar los vestigios feudales y dar la posibilidad a que nuevas figuras comprometidas y capaces puedan representar a Salta de la mejor manera, de la manera que los salteños nos merecemos y que tanto estamos esperando.

Quizás sea bueno que nos preguntemos cuáles son los desafíos que los políticos tienen por delante, como también los desafíos que la gente debe cumplir.

¿Cuáles son los propósitos de los ciudadanos? ¿Cuáles son sus reales necesidades?

Estamos rodeados de discursos superficiales , banales, destinados a la tarea de atraer votantes a cómo de lugar, con colores, cantos, fotoshop, rodeados de seguidores y simpatizantes, sin propuestas concretas, sin miras al más allá, sin miras a futuro.

Además, muchos de los candidatos se pasearon erguidos por partidos políticos diferentes, antagónicos en sus valores y disímiles en sus preceptos.

Lo cual deja mucho que desear. Ese tipo de actitudes es un destrato a la gente, al ciudadano, al hombre y mujer de pie que trabaja todos los días para darle ejemplos a sus hijos. ¿Qué clase de representatividad puede ofrecer un candidato que no es si quiera fiel a si mismo? Un candidato al que sólo le interesa llegar, ser parte del stablishment político, pero sin valores, virtudes y códigos. No es lo mismo Juntos por el Cambio que el Frente de Todos. No es lo mismo radicales que peronistas.

Detrás de cada institución hay historia, hay trayectoria. Algunos de ellos con antecedentes estoicos, y otros salpicados por décadas de corruptela y clientelismo barato. No todo es lo mismo. No todo da lo mismo.

Los desafíos de los políticos serán centrarse en las necesidades de la gente, los padecimientos que diariamente sortean y el ahogo económico que no nos da tregua a los salteños.

Quizás sea ilusa, o ingenua, pero como salteña crecida y criada en esta ciudad, sueño con una Salta justa, igualitaria e inclusiva. Una Salta que no deje a nadie atrás…