Restitución de menores a Francia: las chicas se negaron a subir al avión

“Ellos vinieron de Francia, el papa, la mamá y las chicas. Estuvieron un mes y medio. Él se volvió, no firmó el permiso de salida de Argentina y las chicas no pudieron volver”, aseguró – por Aries – Emilia Solá, tía abuela de las menores.

El caso ha captado la atención de medios nacionales. Se trata de dos menores que no quieren volver con su padre y que, describió Solá, comenzaron a animarse a contar y a hablar de lo que les sucedía una vez que estuvieron lejos del hombre.

“Empezaron ellas a vivir una cosa diferente y a tener el espacio para poder expresar lo que les pasaba”, indicó.

Lo cierto es que, luego de idas y venidas en el plano judicial, la Justicia salteña decidió que las menores debían volver a Francia con su padre, es así como este lunes debían abordar el avión que las llevaría a Buenos Aires para, desde allí, viajar hacia Europa.

“Estuve en el aeropuerto con ellas. Las chicas se negaron a subir al avión y ahí nos enteramos que esa decisión se respetaba”, relató la mujer.

Indicó, en tanto, que incluso antes de llegar al lugar, una de las menores intentó escaparse del resguardo de su madre.

“Nosotros pedimos justicia. Todas las convenciones internacionales sobre los menores hablan de que la restitución no puede hacerse en caso de abusos sexuales. Pedimos justicia, no algo que no existe”, finalizó Solá.