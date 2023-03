Franco Biella: “Este es un Ejecutivo municipal que se caracteriza por esconder”

El edil se refirió a la falta de las funcionarias municipales al Concejo para brindar explicaciones del pago millonario a consultoras. “Es un insulto al cuerpo entero”, expresó, y adelantó se analiza “pedir una interpelación para que no puedan negarse”.

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante se reunió esperando la presencia de a jefa de Gabinete, Agustina Gallo Puló; y la secretaria de Prensa, Valeria Capisano de la Municipalidad para brindar explicaciones del pago millonario a consultoras vinculadas con Gustavo Buchbinder, pero minutos antes presentaron una nota excusando su ausencia.

“Muchísima sorpresa por la respuesta de estas funcionarias que deberían estar dispuestas al pueblo y más cuando son $74 millones. Prácticamente un insulto al cuerpo entero, estaban invitados todos los concejales de todas las bancadas políticas” detalló el concejal Franco Biella (SI).

El edil explicó que el plazo de 15 días para responder el pedido de informe sobre ese gasto se vence la semana que viene y expresó “estamos viendo de pedir na interpretación donde no puedan negarse”.

“Lo más preocupante de esto es que se da en año electoral, en medio de campañas de desacreditación y campaña contra fake news. Exigimos saber dónde está esa plata, quien fue el que decidió y que funciones están haciendo estas consultoras para la Municipalidad de Salta y que beneficios tenemos los salteños. ¿No será que estamos pagando una campaña a intendente encubierta?”, interpeló.

Como posibles explicaciones sobre el destino del dinero Biella pensó en dos posibilidades. “Una es que estén en algún gasto de libre disponibilidad y otra posibilidad es que este dentro de la publicidad y propaganda que quizá tendría sentido” dijo recordando que tienen previsto otro ejercicio sobre $800 millones para propaganda. “El problema con estos gastos que viene de septiembre del año anterior, es decir que tendríamos erogación del año pasado y de este año”.

El concejal recordó que existen “ordenanzas referidas a la transparencia” pero que “no sabemos si nos están escondiendo algo o si no le cierran los números, no sabemos si están haciendo alguna actividad que no sea quizá del todo ética, lícita o moral. Lo que sí sabemos es que nosotros preguntamos y nadie nos responde”

Franco Biella también comentó que desde el espacio de Salta Independiente se emitió otro pedido de informe sobre las obras que se van a realizar en Av. Yrigoyen. “No tenemos el proyecto, no conocemos cuanto se va a gastar, cómo se va a pagar” dijo y agregó “este es un ejecutivo municipal que se ha caracterizado por esconder y no mandar al Concejo Deliberante este tipo de partida”.