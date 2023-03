Javier David: "Estrada se presentó como un hijo de La Cámpora, y Zapata es el otro extremo" 

"Es difícil cuando se arman esos frentes, pensar que puedan llevar adelante una gestión de gobierno", dijo en referencia al frente Avancemos "Emiliano Estrada se presentó casi como un hijo de La Cámpora, un kirchnerista hecho y derecho, y Zapata es el otro extremo", describió.

Además, analizó el Partido de la Victoria -liderado por Sergio Leavy- que exteriorizó su apoyo al binomio Estrada-Zapata en la pelea por la gobernación.

"Hay una discusión que la gente no se merece, porque en definitiva la gente que quiere votar una opción de Cambiemos, no se merece una discusión egoísta entre quienes participan", advirtió y opinó que el Partido de la Victoria, con esta adhesión, no ha podido generar la representación de una idea que tiene que ver con lo popular.

En referencia al Gobierno provincial, David afirmó que "la oferta electoral más razonable es la del mismo oficialismo" y destacó que es muy difícil pensar que Gustavo Sáenz no sea reelegido, porque "la mayoría de la gente piensa que hay que darle una oportunidad", finalizó.