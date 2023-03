Se desplomó otro banco en EEUU: cierran el Signature Bank, vinculado a las criptomonedas

Luego del desplome de Silicon Valley Bank, las autoridades de Nueva York ordenaron cerrar el banco Signature Bank, vinculado al mundo de las criptomonedas.

El Departamento del Tesoro de EEUU informó que los depositantes del banco neoyorquino, cerrado este domingo por el regulador financiero del estado de Nueva York, serán reembolsados sin pérdidas para el contribuyente.

A través de un comunicado, la Fed anunció "una excepción similar por riesgo sistémico para Signature Bank que ha sido cerrado hoy por su autoridad estatal de constitución. Todos los depositantes de esta entidad serán indemnizados. Al igual que con la resolución de Silicon Valley Bank, el contribuyente no sufrirá pérdidas. Los accionistas y algunos deudores no garantizados no estarán protegidos. La alta dirección también ha sido destituida".

Hasta este domingo, Signature Bank ofrecía servicios de depósito para los activos digitales de sus clientes, aunque no invertía en criptomonedas ni comerciaba con ellas. Según la propia empresa, tampoco los tiene en su propio balance, no los custodia ni otorga préstamos ni préstamos garantizados por dichos activos,

El banco neoyorquino había iniciado la retirada de los activos digitales luego de la explosión de FTX. Sin embargo, el sitio Bloomberg asegura que aún tenía u$s16.5 mil millones en depósitos de clientes vinculados al mundo cripto.

Además del desplome de Silicon Valley Bank, días atrás cerró el banco de activos digitales Silvergate, lo que empujó la cotización del Bitcoin (BTC) desde los u$s 23.700 a u$s19.900 en menos de 48 horas.

Tras ello, Signature aparecía como una alternativa viable para los interesados en criptomonedas.

Luego de confirmar la protección de los depositantes, las autoridades regulatorias adelantaron que los accionistas y los deudores no garantizados de Signature no serán protegidos, y la dirección ha sido destituida, dijeron los funcionarios.