Después de dos semanas, comenzaron las clases en la escuela Güemes

La escuela Güemes, ubicada originalmente en Avenida Belgrano dio inicio a las clases en calle España al 800 luego de dos semanas del inicio oficial. El viernes los padres fueron notificados por WhatsApp que hoy empezaba el ciclo lectivo.

Una madre dijo por Aries que “nos avisaron por un grupo de WhatsApp en el que estamos todos los padres de la escuela que hoy empezaban los chicos. El viernes nos mandaron fotos de cómo estaba el edificio. Los cursos ahora están separados, aquí están los cursos de la primaria pero el jardín comparte con la escuela Zorrilla” expresó la mujer.

Otra de las madres manifestó que desde el próximo 20 de marzo las clases en el establecimiento comenzarían a las 7:30. “No pude recorrer más de las instalaciones, nos dijeron que las obras duran un año. La expectativa es que los chicos comiencen las clases, todos empezaron menos ellos”.

Finalmente, una mamá expresó que el curso de su hija no tiene ventanas y que no les permitieron el ingreso: “nos dijeron que solo entran los chicos. El olor a pintura es muy fuerte. Acompañé a mi hija hasta su curso y vi que no tiene ventanas” finalizó la mujer.