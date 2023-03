Cuestionan el discurso de Sáenz y los señalamientos a la oposición

Por Aries, la Diputada cuestionó que en el video institucional que se emitió previo al discurso del mandatario se decía que la oposición no debía ser una escribanía. “La oposición es muy chiquita. En el Senado no hay una oposición y de los 60 diputados debemos ser cinco”, dijo al respecto y mencionó, por ejemplo, la aprobación de todas las declaraciones y prórrogas de emergencias.

“Decía que no quería echarle la culpa a nadie, pero mostró una furia tremenda contra la oposición, como si tuviéramos la culpa de lo que no hicieron él y sus ministros”, aseveró Sierra y enfatizó: “Nuestro deber es poner los temas sobre la mesa y, evidentemente, no les está gustando”.

Siguiendo esta línea, recordó que “el último día del año pasado, cuando se votó el presupuesto, le agradeció a los diputados por defender a veces lo indefendible”, y lanzó: “Tendrá alguna frustración de su gestión”.

Por otra parte, la Diputada adelantó que continuarán trabajando en la propuesta de su autoría que busca modificar el procedimiento de las expropiaciones.

Según sostuvo, “los proyectos de expropiación que llegan a la Legislatura, a veces, no tienen ni siquiera un fundamento”, y remarcó que “la provincia tiene deudas millonarias por expropiaciones”.

La Diputada recordó que realizaron pedidos de informe y que la propia Fiscalía de Estado estaba de acuerdo con el proyecto y planteaba, también, la creación de una comisión bicameral que estudie la situación y emita un informe, antes de llegar al acta de labor.

Asimismo, remarcó que las expropiaciones se caen porque no se inician los juicios, pero lamentó que las elecciones pasaron en el medio y se deja a la gente con la ilusión de que eventualmente puede llegar a tener una vivienda o al propietario sin saber la situación jurídica de su propiedad.

“Te lo bajan porque entienden que esto pondría muchas cosas sobre la mesa. Lo que se está viviendo en Salta hoy es una crisis institucional tremenda”, concluyó.