Snopek se fue del bloque del Frente de Todos en el Senado

Tras la fractura del bloque oficialista en el Senado, la dirección de Comunicación de la Cámara alta, que preside Cristina Kirchner, difundió la carta que envió el jujeño Gullermo Snopek para justificar la ruptura. En otras palabras, la vicepresidenta intenta así mostrar que ese quiebre es por el malestar de esos senadores con el presidente Alberto Fernández, cuando en rigor, el bloque oficialista le responde a ella. El dirigente le envió una carta para formalizar la decisión, en la que lanzó fuertes cuestionamientos a la gestión de Alberto Fernández, a quien le achaca “estar alejado de las prioridades” de la sociedad argentina.

“Motiva mi decisión, en primer término, la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado -a mi humilde entender-de las prioridades que nuestro pueblo demanda”, sostiene la misiva enviada por Snopek. Cristina Kirchner recibió la carta al mediodía y la Dirección de Comunicación del Senado la difundió con el correr de las horas.

El nuevo bloque estará presidido por Snopek, y lo secundará la peronista disidente Alejandra Vigo. A ellos se sumarán Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y María Eugenia Catalfamo (San Luis), todos miembros de la bancada oficialistas hasta este momento. Salvo Vigo, todos integraban hasta este miércoles la bancada del Frente de Todos encabezada por José Luis Mayans, y con directa injerencia de Cristina Kirchner.

La ruptura entrará en vigencia el 1° de marzo en ocasión del discurso de apertura de sesiones ordinarias que realizará Alberto Fernández, con el Congreso reunido en Asamblea Legislativa. A su vez, este jueves 23 se llevará adelante la sesión preparatoria en la que se elegirán las autoridades legislativas para el próximo período.

En su carta, Snopek disparó varias veces contra la Casa Rosada. “En tanto representante de mi Provincia, no puedo dejar de señalar la falta de incidencia favorable que el Presidente ha tenido en los últimos tiempos para con Jujuy”, indicó. Crítico acérrimo de Gerardo Morales, el legislador le reprochó a Fernández no haber tomado medidas respecto de las denuncias que recaen sobre el Poder Judicial de esa provincia. “No puedo, ni quiero, asistir cómplicemente a la pérdida total de la institucionalidad en la provincia de Jujuy, con un gobernador que no respeta ni la división de poderes, ni la Constitución ni ningún mecanismo de contrapeso”, afirmó en la nota de renuncia al FdT.

El legislador se hizo eco así de los cuestionamientos que el kirchnerismo duro le realiza a Morales. Y, por decantación, apuntó contra Alberto Fernández. “El deterioro absoluto del Estado de Derecho en mi provincia, que comenzara a fines del año 2015, no ha hecho sino profundizarse desde el año 2019. Ha sido, en ese sentido, una gran decepción para todos los que creímos que la asunción de Alberto Fernández podía representar un nuevo porvenir”, agregó.

Y añadió: “En este 2023 que recién comienza, estamos asistiendo impávidamente a un carnaval de detenciones a la carta del gobernador Gerardo Morales, a fin de disciplinar y amedrentar a la oposición en vísperas de la campaña electoral. La indiferente mirada del Gobierno Nacional, erosiona la esperanza de que los Derechos Humanos puedan volver a ser respetados en Jujuy”.

Al concluir la misiva, Snopek remarcó su desacuerdo con el Gobierno. “Siempre he defendido las banderas del peronismo y creo que hoy se aplica más que nunca el principio de que “mejor que decir es hacer”, afirmó.

Tras su primera carta, el jujeño le envió una segunda a Cristina Kirchner, al caer la tarde, cerca de las 17:30. Allí, formalizó la conformación del nuevo bloque Unidad Federal. Snopek la firmó junto a Alejandra Vigo, María Eugenia Catalfamo, Edgardo Kueider y Carlos Mauricio Espínola.

La Nación