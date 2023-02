Con tono electoral, Emiliano Durand cargó contra las “campañas sucias” y “los mismos de siempre”

El senador por Capital, Emiliano Durand, empleó sus redes sociales para emitir un comunicado respondiendo a las campañas en su contra que se publicaron recientemente por esos mismos medios.

“’¿Sabes con quién te estás metiendo, Emiliano?’ Eso es lo que más me dijeron en estos días cuando me preguntan si voy a ser candidato a intendente. Yo siempre les respondo que a mí lo que me gusta es cambiar las cosas, es cambiar las realidades”. Así comienza el mensaje que, a través de un video en redes sociales, envió el Senador.

Y agrega: “Lo venimos haciendo hace seis años, laburando como locos para hacer las cosas de una manera distinta. Hay otra forma de hacer las cosas, lo venimos enseñando, y un montón de gente se va sumando”.

Apelando a quienes lo siguen, afirma luego: “Estamos convencidos de lo que estamos haciendo, recontra convencidos que hay otra forma de hacer las cosas, que tenemos que construir otro futuro, que nuestro futuro no puede estar siempre en las mismas manos, los mismos de siempre, siempre”.

Apuntó así a quienes define como “los mismos que pagan campañas para descreditar, para ensuciar, para mentir y difamar, que gastan un montón de plata en mentir en lugar de ayudar a la gente a salir adelante”.

Durand hizo hincapié en que a su equipo le “gustan los desafíos” y cierra: “Vos me conocés, sabés todo el laburo que venimos haciendo, imagínate todo lo que podemos hacer juntos, vamos a seguir adelante”.