Nanni ratificó que buscará la Gobernación y volvió a marcar distancia con el romerismo

El diputado nacional de la UCR, Miguel Nanni, habló en Agenda Abierta previo a la presentación oficial del espacio Juntos por el Cambio en Salta, de cara a las próximas elecciones.

El dirigente ratificó sus aspiraciones a la Gobernación. “Tengo muchísimas ganas y espero que nuestro frente lo anuncie dentro de poco”, expresó al respecto y resaltó que “partidos de extracto justicialista quieren adherir” al espacio que hoy conforman el radicalismo y el PRO. “No el justicialismo de la intendencia”, aclaró.

“Esta es una elección muy valiosa para los salteños porque no se va a discutir desde la hegemonía del Gobernador”, continuó Nanni para quien “este es un gobierno en estado de debilidad por su mala gestión”. “El Gobernador ha puesto en peligro, por su mala gestión, su reelección. Yo creo que eso puede darse en manos nuestras”, insistió expectante.

Siguiendo su análisis, consideró que “esta es una elección de final abierto de a tercios, el tercio massista, referenciado a Gustavo Sáenz, un tercio kirchnerista que puede ser que lo encabece Emiliano Estrada, y el otro tercio neoradical, con el PRO”.

“Creo que es muy valioso que alguien que no viene del Justicialismo, alguna vez, gobierne esta provincia. Esa es nuestra idea, nuestra propuesta. Nos pueden acompañar muchos justicialistas, pero esta vez no dirigirnos”, puntualizó Nanni para quien el frente Avancemos, conformado por Emiliano Estrada (Frente de Todos), Carlos Zapata (Ahora Patria) y Felipe Biella (Salta Independiente) “no cuaja”.

Si bien aseguró que en Salta el Justicialismo se encuentra dividido, opinó que tanto una reelección de Gustavo Sáenz como un hipotético triunfo de Avancemos sería celebrado por el kirchnerismo. En tanto, afirmó que, de ganar Juntos por el Cambio, el festejo se daría en radicales, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales.

Por otra parte, Nanni adelantó que las candidaturas se discutirán hacia el fin de semana y mencionó al concejal José Gauffin como un posible candidato a quedarse con la intendencia. “Los que estamos fundando y refundando este espacio tenemos un tránsito en común de algunos años y, sobre todo, de los últimos dos años, donde Bettina no expresó sus deseos concretamente de pertenecer. Los que estamos acá somos los suficientes como para encarar esto”, agregó tomando distancia respecto al romerismo.

Sobre el final, el dirigente de Juntos por el Cambio, Cambiemos Salta o Salta Cambia, ya que aún no fue definido el nombre, expresó: “No me jubilen a los 44 años. Si no obtenemos lo que buscamos, creo que esto es perseverancia”. Además, pese a sus críticas a Avancemos, sostuvo: “Hay que entender la esencia de estos nuevos tiempos que te marcan estos frentes, con estas amplitudes, sin resignar tus principios y valores. No se puede medir hoy la política en blanco o negro, derecha o izquierda”.