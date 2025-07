Máximo Kirchner publicó el primer video de Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria en el departamento que habita en San José 1111, en el barrio de Constitución. El clip dura tan solo algunos segundos, donde se la ve a la expresidenta preparando el almuerzo: unos huevos revueltos con palta.

En una escena pocas veces vista de la intimidad de Cristina Kirchner, su hijo Máximo compartió un video titulado "sábado al mediodía", donde se la ve preparando su almuerzo en el departamento que habita Cristina durante su prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

En las imágenes se ve sobre la mesada de la cocina un plato con palta, mientras que Cristina revuelve unos huevos en el sartén y los intenta depositar al lado de las paltas. Esta escena superó las 200 mil reproducciones y tiene más de 24.000 "me gusta" en la red social Instagram.

"Qué rico que está, ¿te hacés vos el huevo revuelto?", le pregunta Máximo Kirchner en el video, a lo que Cristina responde "sí".

"¿Con palta?", le vuelve a consultar su hijo, "sí", repite Cristina. "¿Proteína?", consulta nuevamente Máximo, a lo que la expresidenta repite nuevamente "sí".

Ante la respuesta de su madre, nuevamente Máximo le pregunta "¿son buenas para la pelea?", a lo que Cristina tarda en responder unos segundos: "Ehhh, no sé si son buenas para la pelea. Son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra".

"Y sí, con salud", concluyó Máximo.

Con información de C5N