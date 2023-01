Un año electoral complicado

A continuación, compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara:

Tenemos varios temas para hablar, es un año electoral. No hay PASO en la provincia, aunque todavía se discute si hay internas o no.

El gobierno provincial ha resuelto la suspensión de las PASO después de un estudio de costos. Pero también existe algún tipo de especulación política, seguramente porque el que está en el poder y maneja los tiempos, tiene las posibilidades de determinar los tiempos electorales. Más allá de lo que pueda decir, o no la oposición. La oposición al no estar unificada en Salta, no tienes fuerza, y el no tener fuerza permite que el Ejecutivo haga lo que le parece que es lo mejor para ellos.

Ante el cuadro que se presentaba en la provincia de Salta, con todos los partidos desorganizados, las PASO eran una solución, para ellos, pero el gobierno tenía fácilmente la posibilidad de organizarse el propio gobierno, con la candidatura de quién quisiera que fuera el gobernador, por supuesto que estamos hablando de Gustavo Sáenz. De allí en adelante decidieron que se suspendan las PASO y ahorraron un montón de plata, pero a su vez los partidos se encontraron en un dilema. ¿Y ahora cómo hacemos, porque estamos desarmados?

Falta un mes para que se presenten las listas, porque las elecciones son el 14 de mayo, pero en el mes de marzo comienza el plazo final, para presentar las listas con los nombres de cada candidato. Allí se arma un revuelo que ni les cuento. Todavía no hay una lista de la oposición. El único que la tiene clara, indudablemente es el oficialismo, y hasta por ahí nomás.

Estamos ante un año político que va a ser complicado, precisamente por falta de oposición. La oposición está desarmada. Los partidos que dependen del orden nacional van a elecciones en el mes de octubre, por lo tanto, los problemas que tiene están planteados en Buenos Aires, Salta es una cosa muy chiquitita como para que se preocupen. Cambiemos, el PRO, los mismos partidos provinciales están en problemas

El Partido Renovador hizo una elección modesta en 2021, estaba trabajando en un proyecto con Biella que ahora está en otro lado, están todos en otro lado.

Martín Grande desapareció de escena. Zapata iba a ser candidato a gobernador, ahora parece que no, Emiliano Estrada iba a ser candidato a gobernador por el kirchnerismo, ahora parece que no. Biella que en definitiva apoyaba Sáenz ahora parece que no. No hay nada concreto. Vamos a tener un año complicado. Y, además de la complicación que nosotros tenemos como ciudadanos de todos los días, tenemos que estar preocupados por ver a quién vamos a votar, porque, son los cuatro años que se juegan el destino, porque hay dos candidaturas que son importantísimas, una la de gobernador y la otra de intendentes, sobre todo en la capital, que es lo que a nosotros nos compete.

El tema de la Capital todavía no sé si está resuelto. Lo único que se sabe es que el gobernador ya tiene un acuerdo con el grupo Romero. La candidata no va a ser solamente la señora Bettina Romero, sino que, se abre el juego, en ese juego que está abierto, todavía, más allá de la suposición de nombres, no hay nada concreto.

¿Quién puede ser, Emiliano Durad? Puede ser. ¿Abel Cornejo? puede ser. Puede ser alguien más, todo puede ser, pero acá hasta dos días antes que se presente en las listas, no lo vamos a saber. ¿Por qué no vamos a saber? Y, porque el candidato que los matan antes que puedan estar nombrados, entonces no se va a saber nada hasta mediados del mes de marzo, que es la fecha de presentación de las listas. Ahora nosotros, los ciudadanos, tenemos que ver qué va a pasar en el orden nacional.

¿Qué va a pasar en el orden provincial? ¿Qué va a pasar con la deuda del país? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con los nuevos aumentos de sueldos? ¿Qué va a pasar con la falta de agua, remedios en los hospitales? En definitiva, todo cae sobre nosotros. Recién me llega un mensaje vía WhatSapp, hay vecinos que están indignados por le aumentó del 150% en la tarifa del impuesto municipal. El Consejo Deliberante, por lo que sabemos, había autorizado el 80%. Sin embargo, las facturas que eran de $850 llegaron por $2.500, $2.200. La municipalidad aumentó el 150% los impuestos del mes anterior. Claro, si le sumamos esto del aumento de la luz, si seguimos sumando aumento, realmente la situación del país es complicada y la nuestra en Salta también es complicada. Hay algunos elementos que nos dicen que podemos estar mejor que en otras provincias, tal vez sí.

Eso lo vamos a hablar esta noche ¿Sabe con quién? Con los hombres que manejan información. Vamos a empezar así el programa. Vamos a estar con periodistas en la noche de hoy. Que den su opinión. Cada uno de ellos tiene su programa, y cada uno tiene sus propias fuentes e información. Pensamos que era importante. Porque una cosa es preguntar y otra cosa es contestar, entonces queremos que contesten los periodistas. Así va a comenzar nuestro primer programa de este año.