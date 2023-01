Para Nanni, el pedido de juicio político a la Corte “es un disparate sin precedentes”

El diputado nacional Miguel Nanni opinó sobre el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impulsan el gobierno nacional junto a gobernadores por la coparticipación.

Por Aries, el legislador de Cambiemos sostuvo que “es un disparate total y absoluto, sin precedentes en la historia argentina” y aseguró que “todo lo que ha hecho el kirchnerismo para buscar impunidad ha sido de una gravedad institucional extrema”.

El Diputado remarcó que la justicia “es el contrapeso institucional al Ejecutivo”. “Esto no lo entiende el presidente, no entiende la división de poderes. La Argentina en la esfera federal ha dejado de ser un feudo”, afirmó y ratificó el rechazo a la iniciativa.

Consultado sobre los chats publicados que evidencian una presunta connivencia entre el poder judicial y Cambiemos, se limitó a decir: “Es gravísimo que el gobierno recolecte pruebas a través de medios ilegales”.

“Por un fallo que no te guste, vos no podés pedir el juicio político. Un juez, cuando se equivoca, porque se puede equivocar, no amerita una inconducta política que amerite un juicio político”, observó.