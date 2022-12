Mangione buscará un acuerdo con profesionales de la salud, “para bien o para mal”

En medio del reclamo de trabajadores de la salud, el nuevo ministro, Federico Mangione, destacó el encuentro que mantuvo con representantes del sector y adelantó que mañana se definiría una solución.

“Les dije que nos tenemos que ayudar entre todos. En toda negociación, los dos tenemos que salir contentos”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Aries y consideró fundamental “llegar a un acuerdo en un término que se pueda cumplir”.

En este punto, auspició un acuerdo “para bien o para mal” y aseguró que, de no encontrar un acuerdo, “si hay que dar un paso al costado, se da un paso al costado”.

“En la semana dije que apoyo a los médicos, pero dentro de lo que sea coherente. No me pueden dejar sin médicos el hospital. Yo tengo que proteger a mis pacientes. He sido un luchador de toda la vida, pero siempre dentro de la medida que corresponde y no saliendo fuera de la ley”, puntualizó Mangione.