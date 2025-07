Relaciones sexuales: Por qué el "No Quiero" es válido en cualquier momento

La Dra. Florencia Herrera, médica especialista, destacó la importancia del consentimiento libre y revocable en las relaciones íntimas durante su participación en el programa "De Esto sí se habla: salud y sexualidad" por Aries. Explicó que el consentimiento debe ser una decisión personal, sin presiones. Aclaró que si una persona se siente coaccionada, como en un ejemplo extremo de amenaza, su "sí" no es un consentimiento válido. Recordó que, históricamente, la obligación marital llevaba a muchas mujeres a tener relaciones sin un deseo genuino.

La especialista advirtió que esta realidad persiste. Muchas mujeres en matrimonios acceden a relaciones sin ganas, simplemente para evitar problemas. La Dra. Herrera fue enfática al señalar que un consentimiento que no es libre es violencia. También resaltó que el consentimiento es bidireccional; si la pareja no desea la intimidad, por cualquier motivo como tristeza o problemas, no se debe forzar la situación. El deseo, según Herrera, es "dinámico", por lo que es fundamental escuchar y respetar el cuerpo de ambos.

Un punto crucial que la Dra. Herrera enfatizó es que el consentimiento se puede revocar en cualquier momento. Esto significa que, incluso después de haber accedido inicialmente a una práctica, una persona puede arrepentirse en el último instante y decir "no quiero". Este derecho a cambiar de opinión es absoluto y fundamental.

Finalmente, la médica subrayó que la falta de información y la persistencia de viejas costumbres contribuyen a que este derecho no se ejerza plenamente. Insistió en la necesidad de tener presente que un "no quiero" es válido y debe respetarse en cualquier etapa de una interacción.