La fundamentación del miembro informante del dictamen de la mayoría no se corrió un ápice del discurso del Poder Ejecutivo. El senador Durval García repitió los datos básicos expuestos por la conducción económica que elaboró un presupuesto de 618 mil millones de pesos, cargando las tintas en su crecimiento en un 128% respecto de este año. Se elaboró previendo para 2023 un crecimiento del PBI del 2%, una inflación del 60% y un dólar a diciembre de 2023 de 269 pesos.

Todo el oficialismo que intervino en el debate exaltó obviamente el crecimiento de la partida destinada a obras públicas, que con un monto de 50 mil millones de pesos representa un incremento del 94% del de este año. Además, se puso de relieve que el presupuesto 2023 no abandona el criterio que han sostenido sucesivos gobiernos de asignar el grueso de los recursos a las tres áreas más significativas: Salud, Seguridad y Educación. Se llevan el 85% de los recursos del Ejecutivo. Se repitió el mensaje de que se trata de un presupuesto federal, que se construyó en reuniones en distintos departamentos con la participación del gobernador Gustavo Sáenz. Además, se dijo que tiene una visión de desarrollo a mediano y largo plazo, en condiciones de orden, equilibrio, previsibilidad y transparencia.

Las cifras no se discutieron ni se ahondó en que se trata de valores que se reducen a diario y que son propuestas cuya ejecución no está asegurada; de allí que haya obras que se incluyen en presupuestos consecutivos. El resultado fue una votación con un solo voto en contra.

Tampoco se puso en tela de juicio la voluntad del mandatario de direccionar los recursos según los propósitos de un proyecto que pareciera no tiene otro fin que llevar adelante obras públicas. La mirada de algunos legisladores observa la mayor disponibilidad de fondos pero como enfatizara Walter Cruz, el senador de Iruya, esos miles de millones más otros que se logren “no serán suficientes” para paliar la situación de crisis especialmente en materia estructural.

Puntualmente ese departamento tendrá mayores partidas pero seguirán las escuelas ranchos, los pluricursos que les quitan la oportunidad a los jóvenes de recibir una educación de mayor calidad y algunos niños continuarán ante el riesgo que se cierren sus aulas porque no representan un número significativo. El senador de Iruya no es opositor y votó afirmativamente el presupuesto pero advirtiendo que los salteños a los que representa no están conformes y seguirán peleando para cubrir un sinfín de necesidades que son producto de la desidia de este y de los anteriores gobiernos. No alcanza con tener objetivos comunes si se avanza por caminos diferentes, fue lo que tiró al debate sin que nadie recogiera ese guante.

También se demandó discutir las cuestiones institucionales que rodean la sanción de un presupuesto. El representante de Cachi –doce años titular del Senado en su condición de vicegobernador de Juan Carlos Romero- repudió que se haya examinado el presupuesto de manera conjunta con comisiones de diputados, dando razones a quienes cuestionan la bicameralidad. Walter Wayar pidió respeto a las instituciones para no poner en riesgo a la democracia y advirtió que en la Provincia se gobierna con emergencias, quitando sentido al presupuesto que se aprueba.

En síntesis, se demandó más política porque la obra pública no debe ser el fin sino el medio para gobernar por el bien común y el presupuesto debe demostrarlo.

Salta, 23 de diciembre de 2022