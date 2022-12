La Cámara de Comercio consideró al feriado "una falta de respeto"

En diálogo con Agenda Abierta, el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera se refirió al feriado nacional decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en razón de los festejos por la Selección en el logrado campeonato del mundo. Consideró que fue una falta de respeto ya que no se los tuvo en cuenta ni fueron consultados sobre la medida.

Destacó que diciembre, para el sector, y más en vísperas de Navidad, es importante para cerrar el año y aumentar los volúmenes de venta, por tal motivo aseguró que “un día menos de trabajo era imposible”.

En este sentido, observó, con beneplácito, que los comercios el martes hayan abierto en su mayoría y que los trabajadores no se opusieron. No obstante indicó que por ser un feriado nacional se les deberá pagar doble.

Asimismo, dijo que esto implicará pagar dos sueldos y entre los feriados nacionales, los feriados puentes se “ha hecho una cadena que en vez de pagar 12 sueldos, pagaríamos 13”. Reconoció que hay empresas que pueden absorber el gasto porque lo tienen previsto en sus cuentas, pero hay otros comercios minoristas, la mayoría, que la “vienen luchando, tratando de que diciembre sea adecuado para terminar un año que no fue bueno pero tampoco malo”, expresó.

Apuntó al Gobierno nacional y la falta de previsibilidad y confianza que genera y subrayó que “el trabajo dignifica tanto al comerciante como al empleado”.

Para Herrera “el comercio se mueve por percepciones” y en la actualidad el salteño no tiene capacidad de ahorro por lo cual pensando que, mañana o más adelante no podrá comprar algo, lo hace por la inestabilidad en los precios, es decir por la inflación. Situación que debe ser aprovechada y por lo cual el feriado nacional no tenía sentido, reflexionó.

Bono de fin de año

El titular de la Cámara de Comercio de Salta, respecto del bono de fin de año, aseguró que se pagará pero adelantó que está en negociaciones con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, César Guerrero para acordar la forma de pago, ya que algunas empresas podrán hacerlo en un solo pago y otras en cuotas.

Herrera cuestionó el monto de $24.000 establecido por el Ministerio de Trabajo de la Nación dado que ya tienen muchos compromisos que cumplir en diciembre, entre sueldos, aguinaldo, vacaciones, señaló.

Y apuntó, nuevamente, a la falta de previsibilidad del Gobierno nacional.