La canasta básica subió 4,4% en noviembre y una familia necesitó casi $146 mil para no ser pobre

Una familia de tres integrantes precisó de $64.012 para no estar bajo la línea de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el valor de la Canasta Básica Total (CBT) subió 4,4% en noviembre, mientras que el de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) creció 3,1%, ambos por debajo del índice mensual de inflación, así que una familia de cuatro integrantes necesitó $145.947 para no ser pobre ser pobre y $64.012 para no ser indigente.



Así, el mes pasado, las variaciones de la CBA y de la CBT fueron del 101,8% y 97,4%, en términos interanuales, y acumulan incrementos del 94,2% y 91,7% desde diciembre de 2021, respectivamente.



El costo de la canasta básica alimentaria en noviembre tuvo un incremento de 3,1%, lo que determinó que una familia tipo -compuesta por dos adultos y dos menores- necesitó percibir ingresos por $64.012 para no ubicarse en situación de indigencia.

El organismo también dio cuenta que el costo de la canasta básica total, que además de los alimentos mide productos de indumentaria y servicios, aumentó 4,4% el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con $145.948 para no caer por debajo de la línea de la pobreza.

