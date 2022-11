AriesEnQatar: “Que se regrese a la Argentina”, mexicanos contra el Tata Martino

La imagen que está dejando la Selección de México ha sido reprobada por sus aficionados dado que no solo los resultados no los acompañan sino que el planteo técnico de Gerardo ´Tata´ Martino no convence y genera rechazo.

Por Aries, Miguel y Héctor, desencantados hinchas mexicanos lamentaron que su selección no esté a la altura del campeonato mundial y apuntaron al director técnico.

“Es una selección que no se le ve ni llegada ni entrada porque para empezar es la única selección que ha tenido solamente un tiro a puerta, es una selección patética”, dijo uno de ellos. Asimismo remarcó que Martino dejó afuera del partido contra la Selección Argentina a sus mejores jugadores.

“Estamos bastantes molestos, que se vaya el Tata ya, que se regrese a la Argentina”, fue el pedido de los jóvenes y lamentaron que tenían la ilusión e hicieron el esfuerzo por viajar y “no se vale como el Tata está tratando al fútbol mexicano”, señalaron.

En este sentido, adelantaron que están viendo muy difícil la clasificación a octavos por lo que muchos mexicanos están vendiendo sus entradas para el encuentro con Arabia Saudita.

“La realidad es que nuestro fútbol es ahorita tan mediocre que no podemos dar las expectativas”, sentenció uno de ellos.

Por otro lado, consultados sobre quién les gustaría que se quede con la preciada copa, el deseo es que quede en América, y la Selección Argentina es la favorita.