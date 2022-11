Las frustraciones de Cristina

La Corte, le negó la posibilidad de imponer su ardid de simular una división en el bloque de senadores que le responde incondicionalmente, para sustraerle a la oposición, el representante que le correspondía en el Consejo de la Magistratura.

Pero, siguiendo la conducta tradicional del matrimonio Kirchner ya puesto de manifiesto durante el tiempo que ejercieron el poder en Santa Cruz, volvió a desacatar ese fallo e insistió en la nominación de su candidato, por lo que el máximo tribunal, congeló esa decisión con una simple providencia que indicaba que la cuestión quedaba a estudio.

Ya durante su anterior presidencia, había pretendido someter al otro poder, mediante el proyecto denominado pomposamente como de democratización de la justicia que en verdad, lo que pretendía era cubrir las vacantes con adictos a su corriente política, ley que la Corte declaró inconstitucional.

Se agrega a sus preocupaciones, la sentencia que se aguarda para antes de fin de año, en la causa que se le sigue, conocida como Vialidad, en la que se investiga la irregular adjudicación de obras al ex empleado del Banco Santa Cruz, devenido no bien asumiera Néstor la presidencia, en uno de los más prósperos empresarios de la construcción; la inminente reactivación de la causa llamada Hotesur referida a lavado de dinero hecho en la administración de los hoteles de la familia y ahora, la reciente detención del testaferro mejicano que utilizaba Muñoz, el ex secretario privado del matrimonio, para ocultar el destino de su inmensa fortuna calculada en más de setenta millones de dólares, con los cuales había adquirido numerosas propiedades y hasta un piso en el Hotel Plaza de Nueva York.

En el plano económico, se pone cada vez más de manifiesto que como era de esperar Massa, lejos de dar soluciones de fondo a los graves problemas que afrontamos, lo que sigue haciendo es ganar tiempo colocando parches.

La inflación sigue su carrera ascendente para desesperación de todos y el dólar no detiene su aumento lento pero constante, lo que se traduce en mayor presión inflacionaria.

El Banco Central, sigue paulatinamente disminuyendo sus escasas reservas ya que debe vender dólares para impedir un mayor aumento de su precio, en tanto que al Ministerio de Economía, no se le ocurre ninguna otra solución más que la de impedir importaciones para evitar salida de divisas, lo que se traduce en la carencia de insumos necesarios para que nuestra industria pueda producir y un gran encarecimiento para los pocos productos que pueden ser importados.

El presidente, acaba de anunciar un supuesto éxito obtenido en su visita a China, presentando falsamente como un apoyo de ese país, que nos facilitara, la posibilidad de disponer de una suma de cinco mil millones de dólares, lo cual es falso.

La verdad es que China, al principio de este gobierno, nos efectuó un préstamo que no es en dólares sino en yuanes que es la moneda del país asiático, que no son de libre disponibilidad, sino que están sujetos para su utilización, a su previa autorización y ahora lo que hizo China, es permitirnos emplear parte de ese dinero para que podamos adquirirle productos que ellos producen, lo que lejos de ser una solución, se traduce en un mayor endeudamiento.

Precisamente, la excusa que permanentemente utilizó Fernández, para tratar de justificar su fracaso fue el endeudamiento del anterior gobierno, por el préstamo de casi cuarenta y cinco mil millones de dólares recibidos del Fondo Monetario Internacional,

Sin embargo, ahora a esa suma, debemos añadirle el nuevo endeudamiento del actual gobierno que surge de la emisión de bonos, por nada menos que setenta mil millones de dólares.

La inflación, habrá de seguir aumentando, mientras prosiga la exorbitante emisión de pesos destinados a cubrir el desmesurado déficit fiscal, para reducir el cual, sería necesario disminuir los gastos del Estado, pero hasta ahora, el único ajuste que se ha hecho, es como siempre, sobre los ingresos del sector que menor capacidad de reclamo tiene, que es el de los jubilados, cuyos haberes han perdido ya respecto a la inflación, más de un treinta dos por ciento de su poder adquisitivo.