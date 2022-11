Para Luis Juez, el pueblo argentino "es una mierda"

El senador criticó que la sociedad no saliera a reclamar por la polémica en las designaciones del Consejo de la Magistratura.

El senador Luis Juez criticó con dureza la falta de reacción de la sociedad argentina ante las designaciones del Consejo de la Magistratura y se mostró muy molesto por la falta de reclamos. En sus dichos, apuntó contra el Gobierno y sostuvo que la sociedad no le exige nada a la dirigencia política.

"Tenemos preparado el quilombo si no quedamos en el Mundial pero te aparece un chanta y no nos movemos de casa. Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, le exigimos más a un equipo de fútbol que a la dirigencia política”, lanzó el senador de Juntos por el Cambio.





En la misma línea lanzó: "Podemos salir campeón del mundo pero ya lo somos en inflación y en corrupción. La copa la tenemos bien levantada y no nos la quita nadie". Luego de lanzar los comentarios, Juez consideró: "Se me van a enojar pero lo siento en el alma".

"Alberto Fernández pensó que como el gol lo hizo otro Fernández, algún gil podía comerse el amague de que fue él. Se quieren colgar de cualquier éxito menos de los propios", disparó Juez en La Nación.

Y agregó: "Podemos salir campeón del mundo pero el 50% de pobreza y 100% de inflación la tenemos. Un gobierno de los más corruptos de la historia argentina con un presidente que no existe". "A nosotros no nos tiene que mover un líder sino el futuro de nuestros hijos", sostuvo el senador.