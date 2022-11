La verdad de la pobreza, la mentira de los ricos

La Intendenta de la Capital usó sus redes sociales para demandar más vuelos para favorecer la actividad turística. Este tema de los vuelos es un tema donde milita el propio padre de la señora Intendenta, quien quiere llevar nuevamente al sector privado a Aerolíneas Argentinas, una experiencia que ya fracasó. No veo coherencia, así que no sé cómo se combina eso.

Hay que señalar que si no hay empresas aerocomerciales, como las que menciona ella, es que indudablemente no tuvieron el resultado o el éxito deseado porque no tuvieron las ganancias suficientes. Es por eso que se abandonaron los vuelos esos a Panamá y no sé a dónde más. Indudablemente no rindieron lo esperado y es por eso que los levantaron las propias compañías.

Pero lo que me llama la atención es que la Señora Intendenta esté preocupada por esos temas -que son temas realmente importantes para una provincia, para un país- y no esté preocupada por lo que nos pasa en la ciudad que ella gobierna.

No hablo solamente de los pozos, que se van tapando con el mismo ritmo de los que van emergiendo; estamos en la Ciudad de los Pozos. Esto tampoco es nuevo, pero lo que sí es increíble es el estado de abandono de la ciudad en lo que hace, por ejemplo, al respeto al peatón. No hay ningún tipo de señalización en las calles; por ejemplo, sería hermoso tener las calles pintadas con la señalización por dónde tienen que cruzar los peatones, pero no hay estas rayas en ningún lado.

No puede solucionar un problema de pintura en el casco céntrico para los peatones y está dando consejos con respecto a la prestación del servicio aéreo, que conecta a la Provincia con otras o con el exterior.

Entonces pregunto: Señora Intendenta, ¿para qué quiere usted que vengan a Salta Capital?. ¿Acaso para ver este desatino suyo de tener una ciudad con pozos en pleno centro, como los que hay- por ejemplo- en Buenos Aires y Alvarado o para ver los mamotretos esos que se dicen ciclovías?. ¿Esa es la ciudad que le ofrece al turismo internacional, al turismo nacional que usted quiere que venga?

Es interesante pero ¿por qué no ponemos la casa en orden primero?. Tengamos una Salta pintada por lo menos, ya que está limpia porque hay un convenio con una empresa privada a ese fin. Quizás es mucho laburo ponerse a pintar las calles y dar a la gente un indicativo de por dónde hay que cruzar en las esquinas, formando una conciencia cívica respecto de las formas seguras de hacerlo. Pero todos saben que, prácticamente, no hay ningún cruce pintado en todo el centro.

Pero habla de conectividad aérea porque seguramente desde un escritorio, alguien le dicta que sería importante hablar de ello y bueno, sí, claro que es importante. Sería importante que vengan vuelos de Miami y directamente aterricen en el aeropuerto local. El gobernador anunció días pasados el acuerdo que se hizo con Nación para hacer un nuevo aeropuerto, agrandando el actual.

Pero la Intendenta no habla de ese anuncio, no lo pondera. Sí menciona a su papá (Juan Carlos Romero, senador nacional y ex gobernador) como si hubiese sido el hombre salvador de todas las cosas. Tal vez ella estuvo viajando en este tiempo y a lo mejor se encontró con algún impedimento, como no conseguir pasajes para el día que quería. Por eso está molesta.

En realidad, a la cuestión la introdujo el ex presidente Mauricio Macri, un dirigente del que yo decía ayer que era un mentiroso serial. Estuvo promocionando al ex gobernador Juan Carlos Romero como un mandatario creativo, que sostuvo una compañía aérea provincial, cuando la empresa de bandera no daba soluciones. El desarrollo de Andes Líneas Aéreas, sostenido con un subsidio del 60% del costo operativo, no fue la idea del ex mandatario ni tampoco de Andes. Fue el modelo impuesto por Dinar.

Y Dinar fue creación en 1992 del empresario Andrés Desimone, quien hizo un excelente negocio porque lo aseguraba el Estado, que le compraba el 60% de la capacidad del avión, entonces tenía que vender solamente el 40% de los pasajes. Andes nació en 2006 con ese mismo esquema, en esa línea viajaban todos los funcionarios, políticos, porque decían que resultaba barato. No, no salía barato, le salía un fangote de guita. Y el Estado puso plata, pero había socios ahí.

No se puede mentir así tan descaradamente. Está bien, es bueno hablar del padre, cualquier hijo lo hace, pero no se puede falsear la realidad ni decir mentiras respecto de un tema tan importante. Porque también podría decir ‘sí, tenemos problemas en el norte, se nos están muriendo chicos y ¿por qué ahí? Porque durante el gobierno de mi papá nunca se hizo nada, y en el gobierno que siguió, tampoco. Y hoy falta agua en el norte, falta agua para tomar, hay chicos desnutridos y esos ¿qué?. ¿Se desnutrieron hace 15 días? ¿O vivieron toda la vida así?

Entonces, no vamos a ponernos ahora a crear próceres con quienes realmente fueron nada más que oportunistas que no les dejaron a Salta más que tres o cuatro autopistas que, en definitiva, generaron negocios que fueron directamente a parar a las manos de quienes sabían que se iban a hacer esas obras.

Tenemos una provincia cada día más pobre y gobernadores o ex gobernadores cada vez más ricos. Pongamos las cosas de una vez por todas blanco sobre blanco, negro sobre negro.

Acá tenemos una sociedad totalmente dividida donde los pobres siguen siendo pobres y son cada vez más pobres, y los que fueron gobernantes están cada vez más ricos y siguen dando cátedra de cómo tendríamos que hacer cosas. No, no es así, no pasa por ahí el hacer cosas.

Señora Intendenta, el mundo que usted vive es irreal. Usted vive otro mundo y cree que todos viven en ese mundo. No es así. Salga un poquito a los barrios y se va a dar cuenta de que no, que ustedes vivieron y viven un mundo especial que no es el mundo de la gente. La gente sigue laburando, sigue haciendo cosas, hay hambre. Se muere una persona en el basural porque está recogiendo basura, pero eso no lo hizo ni este gobierno ni el anterior, eso viene de años.

Y ustedes hicieron nada para cambiarlo. Después de 12 años de gobierno, 23 años de senador nacional, casi cuatro décadas viviendo de la teta del Estado, lo único que le dejó a Salta este personaje- que hoy sigue ocupando una banca en el Senado de la Nación- son dos hijos ya ubicados en la política también. La preguntas es ¿para qué’ Y será para un crecimiento exponencial de la fortuna familiar. Pero a la gente, ¿qué le cambió en su vida?. Tal vez pueda tratar de demostrármelo en algún momento

Pero no jueguen a desinformar a la gente porque lo que pasa en el norte de nuestra provincia hoy, lo que pasa en los barrios de acá a la vuelta hoy, es producto de lo que no se hizo durante años. No hubo cambios

Sin embargo, Señora Intendenta, si usted se pone a ver cuál ha sido el crecimiento de su familia solo en estos últimos 35 años, se va a dar cuenta de que tuvo una dimensión totalmente distinta al que tuvo el resto de la población.