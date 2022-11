Hernández Berni: "Llegan 40 médicos a Tartagal y no se sabe dónde van a vivir"

Por Día de Miércoles, el diputado Franco Hernández Berni habló sobre los problemas que el norte provincial tiene con respecto a la salud pública, en este sentido dijo que es necesario que el Gobierno trabaje en políticas de fondo y que escuche a la “oposición constructiva”, que está aportando ideas para mejorar la situación.

Consideró que es fundamental que los ministerios de Economía y Derechos Humanos se involucren en el sistema sanitario ya que “hablamos del derecho de acceso a la salud y de un servicio público”, indicó.

Asimismo, señaló que el Gobierno debe en primer lugar mejorar las condiciones laborales de los que están en la primera línea, ya que hay enfermeros y enfermeras que cobran por debajo de 30 mil pesos, en este sentido manifestó que “tenemos que empezar por el ABC”.

Con respecto a la falta de profesionales en los hospitales públicos del norte provincial, sostuvo que no se trata solo de los médicos, sino de ofrecer condiciones óptimas para que elijan trabajar en zonas en donde las comodidades, en comparación con Capital, no son las mismas. “Llegan 40 médicos a Tartagal y no se sabe dónde van a vivir”, aseveró en alusión a que se trata de “políticas de parches” y, sentenció que así no se soluciona el problema del sistema sanitario.