En los últimos días han tomado estado público informes desde el área económica respecto del manejo de los fondos discrecionales que se reparten a las distintas provincias y municipios argentinos.

Cuando uno lee un título que dice Buenos Aires recibe más del doble de giros discrecionales que Córdoba, Santa Fe, CABA y Mendoza juntos, realmente advierte lo que significa eso de lo cual estamos hablando. La provincia de Buenos Aires recibió en los primeros nueve meses de este año setenta y cinco mil quinientos millones de pesos vía el Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

Estas transferencias pasaron de $308.563.000 (trescientos ocho mil quinientos sesenta y tres millones) de pesos el año pasado, a $480.000.120 (cuatrocientos ochenta mil ciento veinte millones) de pesos. Hablamos de muchísimo dinero que se reparte de forma total y absoluta discrecional, con niveles que no tienen mucho que ver con lo que signifique la población, ni ningún parámetro. Si queremos tomar un listado de precedencia con respecto de cómo se ha distribuido en este tiempo, tenemos que empezar hablando que el que primero ha recibido es Buenos Aires, después viene CABA, Santa Fe, La Rioja, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y luego viene la provincia de Salta.

Cuando nosotros vemos lo que significa ese nivel de arbitrariedad, discrecionalidad, se magnifica aún más en épocas de crisis grandes como la que vive Argentina. Porque cuando uno advierte que esos fondos que no están en una provincia están en otra, en donde no hay más población, donde no hay más necesidad, donde probablemente no hay más demanda, advertimos cual es el problema.

Esto se agrava mucho más aun con la discrecionalidad en la trasferencia a municipios donde tomando provincia por provincia, vamos a Buenos Aries, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Rio Negro, Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, La Rioja, luego viene la provincia de Salta y Chubut.

¿Qué es lo que estamos viendo respecto de esto? Al no haber un parámetro objetivo de distribución de recursos se presta que justamente, cuando hablamos de federalismo una de las herramientas de conducción o de dominación desde un gobierno nacional a las provinciales se ve claramente con este tipo de discrecionalidad.

¿Cómo se sale de eso, para no quedarnos solamente en el diagnostico? La Argentina tiene que salir de la discrecionalidad en la distribución de fondos. Hablamos alguna vez y reitero, la Argentina debe crear un fondo de convergencia en donde todos esos fondos discrecionales, estamos hablando de cuatrocientos ochenta mil millones de pesos, solamente en los primeros meses del año, ya estamos en el mes once, esos fondos distribuidos de una manera equitativa, que no es igual a igualitaria, porque naturalmente hay distintas necesidades en las provincias. Serían una herramienta para permitir que muchas provincias argentinas puedan ir revolviendo problemas estructurales. Repito la única manera de hacerlo con previsibilidad evitando la discrecionalidad y fundamentalmente con un método que sea pacíficamente aceptado por todos.

Es importante entender que esta discrecionalidad en momento de crisis adquiere ribetes de una profunda injusticia.