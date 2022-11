Anuncian ascenso de temperatura, vientos cruzados y no hay lluvias a la vista

Con el fenómeno de la Niña sobre el Norte del país, no se esperan precipitaciones en la Ciudad hasta después del miércoles de la semana próxima. Durante este fin de semana se registrará nubosidad y vientos moderados.

En diálogo con Aries, el meteorólogo, Omar Escribanelli manifestó que las condiciones meteorológicas para los próximos días no son alentadoras respecto a precipitaciones, tan necesarias por los incendios y la sequía.

Estamos con la corriente de la Niña que ya anunciaba que tendríamos sequía, dijo, no obstante agregó que no hay que ser alarmistas ni llevar al extremo porque sí se registrarán precipitaciones pero no al nivel de otros años.

Destacó que debe ponerse atención al cambio climático ya que se producen fenómenos poco frecuentes como los frentes de frio que ingresan al sur de Brasil con temporales de lluvia, antes no vistos.