Los nazis en la Argentina

En octubre de este año fue noticia en los medios nacionales el hallazgo de un naufragio no registrado, hallazgo por parte del equipo interdisciplinario Eslabón Perdido que fue conformado por el periodista e investigador Abel Basti con el objeto de encontrar los submarinos nazis de Hitler que arribaron a la Argentina en 1945 cuando terminaba la segunda guerra mundial.

Este naufragio se trató de un submarino encontrado en un lugar ubicado a 11 km. de la ciudad bonaerense de Necochea, donde según la prensa de la época había tenido lugar allí el desembarco de jerarcas nazis que produjeron con posterioridad el hundimiento del submarino que los había transportado con la finalidad de no dejar rastros.

Luego del hallazgo la Prefectura Naval argentina realizó una expedición para filmar el naufragio y concluyó que debido al gran estado de daño del navío no se podía determinar si se trataba de un buque o un submarino. Es por esto que Abel Basti solicitó la inmediata intervención de peritos navales oficiales del Estado argentino que pudieran establecer la verdad; quienes no respondieron. Entonces Basti recurrió a peritos navales de parte quienes concluyeron que no había sectores del casco compatibles a buques pero si a submarinos, esas piezas son el clásico periscopio de ataque, partes de la torreta, y escotillas. Abel Basti solicitó la colaboración de la Liga Naval Italiana, reconocida entidad internacional especializada en naufragios de la Segunda Guerra Mundial, que confirmó que se trata de un submarino cuyo casco presenta signos de haber sido deliberadamente explotado, posiblemente con la finalidad de borrar evidencias. Basti sostiene que el submarino de Hilter fue identificado 77 años después de haber arribado a Argentina, como consecuencia de un plan de escape ideado por el mismo antes de que terminara la segunda guerra mundial.

Los documentos desclasificados del FBI dan cuenta que Hitler escapó hacia la Argentina en un submarino transoceánico.

El periodista e investigador Abel Basti ha dedicado 20 años de su vida a la investigación de los nazis y especialmente Hitler en la Argentina. Consecuencia de su investigación son sus libros titulados: “La segunda vida de Hitler” basada en documentos y testimonios sobre la vida de Hitler en Argentina. Otros de sus libros son: “el Exilio de Hitler”, “Hitler en la Argentina”, “Bariloche nazi”, y varios más.

En sus libros Basti sostiene que hubo un pacto entre Estados Unidos y Alemania antes de terminar la segunda guerra mundial por el cual se ideó evacuar hacia América el capital del tercer Reich comprensivo de divisas, desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, hombres, científicos, militares, y también empresas es decir grandes grupos económicos. No se quería que todo ese capital quedara en manos de los soviéticos que habían avanzado hacia Europa y como los americanos y los alemanes tenían en común ser anticomunistas se realizó este pacto para luchar contra el comunismo en el contexto de la guerra fría. Este pacto duró años. Lo cual no es un punto de vista subjetivo de Basti sino objetivo basado en documentación y testimonios. No se trató de casos excepcionales de fuga de militares en el marco de la historia que nos enseñaron y aprendimos.

La verdad es que Hitler escapó de Alemania y la mentira es que se suicidó en el bunker de Berlín. Tan es así que Stalin informó que Hitler escapó y pidió juzgarlo en ausencia en Nüremberg pero no se lo juzgó. De 1945 a 1955 su status legal era vivo sin acusación en su contra y en el año 1955 Alemania lo declaró ausente con presunción de fallecimiento. Hitler estuvo radicado en Argentina desde 1945 hasta 1955 cuando cae Perón en que sale rumbo a Paraguay donde estaba el dictador Stroessner.

Esta mirada es mucho más compleja y también más real que la contada en el sentido que algunos nazis lograron escapar hacia Sudamérica.

Luego de la primera guerra mundial llegaron a la Argentina militares alemanes prusianos y también militares rusos zaristas que tenían en común: el anticomunismo. Este anticomunismo dio el fermento ideológico para cuando llegaron los nazis luego de la segunda guerra mundial encontraran un contexto a fin y se establecieran principalmente en Bariloche, pero también en lugar de Córdoba y de Chaco principalmente en Charata.

Josef Mengele estuvo en Bariloche junto a Hitler y luego estuvo cerca de él en Paraguay y también en Brasil.

La ideología del nazismo de la existencia de una raza superior- la aria- y por tal característica llamada a gobernar, no fue originaria de Hitler sino que existió con anterioridad, fue Hitler quien la llevó a su concreción en un momento dado de la historia en un lugar determinado y con la extrema crueldad y maldad que significaron los campos de exterminio y el Holocausto. Esta ideología de una raza superior subsiste en el racismo que se ve en Estados Unidos y que es palpable también en toda América del Sur, muy lamentablemente estos ideales del nazismo de supremacía racial y sometimiento y odio racial se han mantenido hasta la actualidad.