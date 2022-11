Salvador Mazza: Esperan que la justicia determine el origen de los fondos hallados en propiedad de Méndez

Tras conocerse el pedido de elevación a juicio contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, el interventor Adrián Zigarán aseguró por Aries que la noticia dejó expectantes a los vecinos del municipio.

Zigarán aseguró que las finanzas del municipio “están muy bien”. “Nosotros triplicamos la recaudación”, dijo al tiempo que manifestó su disconformidad ante el señalamiento por parte de la Auditoría General de la Provincia por no presentar las cuentas del ejercicio 2021.

En este sentido, recordó que aún se investiga si el dinero hallado en propiedades de Rubén Méndez, el cual provendría del cobro de impuestos municipales, pertenece efectivamente al municipio para rendirlo en las cuentas del mismo.

“Todo el mundo sabe que hay un juicio abierto. Nosotros hicimos más de cuatro, cinco notas a Auditoría. Nos llamó la atención que nos incluyan como si estuviéramos debiendo a propósito”, subrayó el interventor.

Por otra parte, remarcó que Méndez se encuentra en libertad, junto con todos los acusados que viven en el pueblo, y señaló: “No puedo decir absolutamente nada que haya hecho en contra de la intendencia. Nosotros convivimos dentro del pueblo, no lo veo hace un año, pero sé que está en el pueblo”.

Aseguró que sus aspiraciones políticas “son cada vez son más limitadas por este tipo de cosas que no terminan de cerrar” y describió: “La gente también nota cambios en el pueblo. Hay factores que lo van a inducir a no presentarse. Aunque hasta que no haya condena firme todo el mundo se puede presentar”.

Zigarán afirmó que “la gente está expectante” y aseveró sobre el dinero cuyo origen debe determinarse: “O esa plata es producto del contrabando, porque Méndez era un empresario de firmas importantes, o era del municipio”. La suma ronda los 300 millones de pesos.