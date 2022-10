Gauffin insiste en pedir que se retiren las cámaras de Cecaitra

El vicepresidente primero del Concejo Deliberante, José Gauffín, reiteró su reclamo contra el Ejecutivo municipal pidiendo que las cámaras de Cecaitra sean retiradas de la vía pública. “Las cámaras siguen sin ser retiradas, hace un año, desde ese primer intento de instalarlas y que empiecen a funcionar”, advirtió.

Por Aries, el edil recordó que el pedido fue realizado desde el Concejo a fines del año pasado ya que “no están funcionado y no tienen por qué estar ahí”. Precisamente, recordó que este año realizaron un pedido de informe para conocer si habían notificado a la empresa para que las retire, si habían recibido un reclamo económico al respecto y si se había pagado por ello.

La respuesta del secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Daniel Nallar, llegó dos meses más tarde, indicó Gauffin. Desde el municipio afirmaron que no hubo reclamo ni pago, pero no informaron si habían notificado a la empresa.

“Evidentemente no lo hicieron, y a mí me da muy mala espina porque siguen las cámaras ahí”, analizó el Concejal remarcando que “estas pésimas decisiones del Ejecutivo pueden generar reclamos”, como ocurrió con el caso Plumada, “cuando Miguel Isa decidió no pagar más redeterminación, y la ley determinó pagar 500 millones de pesos que el municipio está pagando”.

En este sentido, resaltó que “ninguna empresa mantiene el equipo en la vía pública sin cobrarlo”, y agregó: “Yo no me opongo a que se incorpore tecnología, sino a una contratación trucha escondida como un convenio de colaboración. Era una contratación directa encubierta con un espíritu puramente recaudativo”.