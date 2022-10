Crece la preocupación en Rivadavia: "Si no consiguen porro, se terminan nafteando"

Por Día de Miércoles el exlegislador por el Departamento Rivadavia, Ramón “Rana” Villa habló sobre la discusión en la Cámara de Diputados este martes en el tratamiento de la prórroga de la ley de emergencia Sociosanitaria en los Departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.

“Voy a seguir soñando que algún día en política se tome una medida en algún momento de nuestra Salta”, dijo.

Consideró que la emergencia en Rivadavia estuvo desde siempre porque no hay salud, agua, ni cloacas. Destacó que la pobreza estructural no se abordó ni desde Provincia ni Nación porque no se tomaron medidas de fondo para revertir la situación.

“Somos pobres en lo que hace al olvido, a la falta de cloacas, salud, educación, títulos de tierras de gente que vive hace más de 150 años”, detalló.

Remarcó que en Rivadavia hay una riqueza cultural que no es valorada como el patrimonio que significa.

Consultado si el gobernador, Gustavo Sáenz en su gestión invirtió en la zona, reconoció que sí se trabajó pero es poco en comparación de lo que necesita. En este sentido advirtió que Rivadavia tiene un índice alto de necesidades básicas insatisfechas y debe trabajarse sobre ello.

“Seguimos teniendo enfermedades endémicas como el chagas o la tuberculosis” expresó y agregó que preocupa el flagelo de la droga porque desde Bolivia y Paraguay, países fronterizos, ocupan mano de obra barata de los pueblos originarios.

“Entró a las comunidades indígenas, chicos que se autoflagelan, que ya no tienen plata para comprar marihuana o fumarse un porro y terminan nafteando”, aseveró.

Finalmente advirtió que es necesario que en la asistencia a las comunidades haya continuidad de las políticas de fondo, especialmente en los jóvenes.