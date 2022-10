El 17 de octubre del 45, hace 77 años, es cuando se gestaba esa masiva concurrencia del pueblo argentino desde el concepto tan, pero tan puro de la Lealtad. Quien fue realmente el gestor de esa transformación en la Argentina planteaba la necesidad de la lealtad a dos puntas. Lealtad del que obedece y lealtad del que manda y planteaba que uno de los elementos centrales de la conducción tenía que ver con la lealtad y la lealtad debía estar vinculada con la sinceridad.

La sinceridad es el único medio de comunicación política, la lealtad y la sinceridad deben estar grabadas profundamente en el alma del Pueblo y la Patria decía Perón. Porque ésta es la base para que él tenga en su alma un sentido perfecto de justicia.

Cuando nosotros evaluamos lo que significa esto, tenemos que recordar a Aristóteles cuando planteaba que "la dignidad no está en los honores que se reciben, sino en los honores que se merecen" de esta manera cuando nosotros encontramos a la justicia como el eje central debemos recordar lo que nos decía Perón, el conductor debe ser también un maestro, debe enseñar y debe enseñar por el mejor camino que es el ejemplo.

No delinquiendo él no formará delincuentes porque en la conducción de tal palo ha de salir tal astilla. Cuando nosotros vemos esas definiciones empezamos a entender cuan lejos estamos de los principios que generaron ese Día de la Lealtad en la Argentina. Hablar de lealtad, hablar de sinceridad y claramente generar detrás de eso el sentido innato de justicia.

Tanto nos falta a los argentinos entender esos ejemplos. Después discutamos de orientaciones políticas, tenemos mucho para discutir cuando se planteaba y en aquellos que estudian historia y evalúan ese 17 de octubre no hay una sola mención que no haga referencia a la necesidad de la unidad, pero la unidad de los argentinos, no de un sector de argentinos contra otros argentinos.

Sería muy bueno que mirando ese pasado podamos construir en ese desafío de unidad que todavía hemos fallado a los argentinos