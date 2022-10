“Yo vengo a exterminar al kirchnerismo”, aseguró Milei

“No estoy dispuesto a ser parte de una estructura inviable como la de Cambiemos, contaminada por la UCR que es la internacional socialista, o la Coalición Cívica”, sostuvo este sábado el diputado Javier Milei, al descartar una vez más cualquier posibilidad de acercamiento a Juntos por el Cambio.

Lo hizo este sábado por CNN Radio, donde comentó su paso por el Coloquio de IDEA, donde almorzó con un nutrido grupo de empresarios. Arrancó diciendo que él tenía armado “un breve bosquejo para contar lo que estaba viendo a nivel mundial en cuanto a los movimientos de centroderecha, que de repente podía resultar de utilidad, pero les di la opción si querían directamente preguntarme y eligieron eso”. Y para graficar la expectativa que a su juicio él mismo despertó, señaló: “Un almuerzo que iba a durar una hora terminó durando más de 3 horas, fue muy positivo”.

Sobre el diálogo, precisó: “Arrancamos hablando de temas de economía, después pasamos por las bases de un gobierno de La Libertad Avanza y en el remate hubo un poco de política”.

Contó que le preguntaron su opinión respecto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y él dijo que “si bien tengo una buena relación con ellos no estaba dispuesto a ser parte de un nuevo fracaso que vuelva a traer al kirchnerismo”.

Para justificar su ambición presidencial, Milei explicó que “no quiero a Máximo presidente en 2027. Entonces no estoy dispuesto a ser parte de una estructura inviable como la de Cambiemos, contaminada por la UCR que es la internacional socialista, o la Coalición Cívica. Si ellos quisieran ser parte de una estructura más de centro derecha o liberal, no tenemos problemas en recibirlos”.

Agregó el precandidato presidencial de La Liberta Avanza que “hay diálogos, pero nosotros de ninguna manera vamos a ser parte de un fracaso. Yo vengo a exterminar al kirchnerismo, si yo entrara contra ellos en segunda vuelta, y más en su caso ideal, si fuera contra Cristina Kirchner, le gano 70/30. Hoy los únicos que pueden revivir al kirchnerismo son los de Juntos por el Cambio haciendo un mal gobierno”, aseguró.

En un pasaje, Milei dijo que le gustaría que su compañera de fórmula fuera una mujer, pero declinó dar nombres. Puntualmente se le consultó sobre la posibilidad de que eligiera a Viviana Canosa, pero él valoró a la periodista, expresó su deseo porque se vuelque a la política, pero insistió en que todavía no tiene una decisión tomada.

“Las candidaturas van a ser definidas el año que viene. Estoy pensando mi acompañamiento, pero no es algo cerrado ni es el momento. Estaría encantado de la vida que fuera mujer. Estoy mirando, pero está claro que las opciones que tengo son mujeres con quienes me llevo excelentemente bien”, cerró.

Cercano a Jair Bolsonaro, Milei recordó que “Brasil tiene deflación hace tres meses seguidos, tasas de crecimiento más grandes que las de China, un gran momento económico. El hijo de Bolsonaro reconoció que están aplicando las medidas que yo promuevo”.

“Cualquier solución tibia, intermedia, falta de coraje, lleva a que ganen las ideas de la izquierda. Y con la izquierda no se negocia nada, fracasaron y mataron 150 millones de personas”, enfatizó en un pasaje de la entrevista con Francisco Olivera.

Consultado sobre sus medidas de gobierno, en caso de llegar a la presidencia, Milei dijo que “pueden resultar incómodo para gente que vive en Argentina, donde el arco está corrido a la izquierda. Que pongan las etiquetas que pongan, mi especialización es sobre crecimiento con y sin dinero. Sé cómo hacer crecer una economía y se cómo frenar una inflación”.

“Macri arrancó con el gradualismo, no con el ajuste. Nunca hizo el ajuste, su problema fue no haber ajustado. Vinieron con que esto se arreglaba con financiamiento de deuda, nos endeudaron y no arreglaron nada, hasta que vino la crisis”, expresó.

Además, Milei marcó que “todos los programas de shock en Argentina, sacando el del 59, fueron expansivos. Y todos los gradualistas terminaron mal. ¿Por qué vamos a usar la alternativa que sabemos que termina mal?”.

Agregó el dirigente libertario que “del gasto público hay que tocar la parte que roba la política, la que no quieren tocar”.

Según el dirigente, “no hay que caer en la trampa de cómo te esconden los números. Uno de los elementos donde más roban tiene que ver con la obra pública. La obra pública la podés hacer cero. De hecho nosotros proponemos una idea como el sistema chileno, con una mejora como hizo Perú, por si las obras exceden determinados libres. Y además meter sistema de incentivos. Sería lo mejor de los tres sistemas, un sistema de iniciativa privada”.

“Otra cosa que hay que terminar y es un escándalo, es el tema de las transferencias discrecionales de Nación a provincias y de provincias a municipios. Eso es un escándalo. Ahí es plata que, a dedo, se manda a algún lado. En general, esas transferencias se hacen a lugares con sistemas fiscales muy opacos, para decir que gastaste X y después gastás menos o ni siquiera hacés lo que dijiste, y eso se reparte”, aseguró.

Milei diferenció a los empresarios de la casta, expresando que “los empresarios son los que crean valor, los héroes. El Estado no crea valor, lo destruye, vive del robo que son los impuestos. Vos me podrías decir que pueden ser prebendarios, pero el punto es que el empresario corrupto no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender. El único que puede vender favores es el político, porque tiene el monopolio de la violencia. La corrupción es inherente a la existencia del Estado”.

