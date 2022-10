Trabajadores de Espacios Públicos denuncian persecución y malos tratos

Andrés es uno de los trabajadores de Espacios Públicos que denuncia persecución por parte del inspector Lucas Giangreco. De acuerdo con lo que indicó por Aries, el reclamo fue presentado ante la interventora del área, Susana Pontussi, aunque si éxito. Aseguró que son varios los denunciantes.

La situación, de acuerdo con lo que relató, surgió a partir de una denuncia realizada por él por el robo de mercadería a la que Giangreco buscó sumarlo. Ante su negativa, comenzó el hostigamiento. “Me hace discriminación porque le rechacé una propuesta de él de llevarme cosas. Me está persiguiendo, no me deja tranquilo en el trabajo”, manifestó.

Aseguró que tanto él como algunos de sus compañeros son amenazados con no renovarles el contrato.