Investigan las denuncias por violencia de policías de Orán

Días atrás, cinco mujeres que se desempeñan en la Policía de Orán denunciaron a superiores y colegas por hechos de violencia de género que incluyen casos de abuso sexual. Una de ellas, cargó contra el propio ministro de Seguridad, Abel Cornejo, denunciándolo por abandono de persona por desoír los reclamos.

La secretaria de Seguridad, Frida Fonseca, recordó por Aries que el propio Ministro aseguró que existe una vinculación política entre estas denuncias y las que, en su momento, hiciera en su contra el diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco.

En esta línea, sostuvo: “Yo no soy afecta a vincular los temas de violencia con temas políticos. Me parece que hay que evaluar cada caso con mucha seriedad. Desconozco si hay situaciones políticas de por medio. Me preocupa mucho lo que se ha denunciado”.

Informó que dispuso la apertura de un sumario para investigar los hechos desde el área de Asuntos Internos y destacó que hoy llegaría a Orán una comisión precisamente para entrevistar a las denunciantes y a las personas denunciadas. Sin embargo, por los cortes de ruta decidieron suspender la visita hasta el martes.

“Me preocupa mucho la situación de las mujeres. Vengo trabajando en el tema de violencia de género desde hace muchos años, es uno de los temas que el gobernador Gustavo Sáenz me ha encomendado al asumir”, continuó Fonseca.

Consideró que en los últimos tiempos se observa un importante avance “en términos de poder denunciar, de poder hablar”. “Más aún, dentro de la fuerza tiene que haber una posición muy clara en el sentido del respeto del derecho de las mujeres”, dijo y opinó que “es importante que si hay casos que realmente signifiquen un abuso, maltrato o exceso, sean analizados con absoluta objetividad y que se tomen las medidas al respeto”. “Si forman parte de otra cosa, van a surgir de las actuaciones”, cerró.